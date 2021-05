Langenhagen

Der CDU-Stadtverband Langenhagen will den amtierenden Bürgermeister Mirko Heuer auch in einer zweiten Amtszeit als Verwaltungschef der Flughafenstadt sehen. Die Mitgliederversammlung hat ihn am Sonnabend als CDU-Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im September aufgestellt. Von 55 stimmberechtigten Mitgliedern votierten 52 mit Ja. Schon lange zuvor hatte bereits die SPD ihre Kandidatin Afra Gamoori digital nominiert. Mit Andreas Eilers von der WAL und Marion Hasenkamp von der Partei Die Partei gehen zwei weitere Anwärter ins Rennen.

Über die Mitgliederversammlung im Freien freut sich die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Langenhagen, Jessica Golatka (links), mit den Mitgliedern und Gästen. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Freude, sich nach einem Jahr ohne Präsenzveranstaltung erstmals wiederzutreffen, war bei den Mitgliedern groß. Dazu war auch der Ort ein besonderer: Für die Kür des Kandidaten hatte sich die CDU im Walter-Bettges-Stadion an der Leibnizstraße an der frischen Luft getroffen. Zuvor hatte der Vorstand des CDU-Stadtverbandes den Mitgliedern Heuer einstimmig als „unseren Bürgermeister“ für die Wahl empfohlen; einen weiteren Kandidaten gab es nicht, wie die Vorsitzende und Versammlungsleiterin Jessica Golatka bestätigte.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Langenhagen wissen

„Ich habe noch genug zu tun für die nächsten fünf Jahre“

Nach sechseinhalb Jahren im Bürgermeisteramt dankte Heuer den Mitgliedern nach der Wahl mit einem „Ja, sehr gerne“. Im Rathaus regiert der 54-Jährige seit 1. November 2014. „Ich habe noch genug zu tun für die nächsten fünf Jahre“, machte Heuer deutlich. Er sei noch nicht fertig mit seinen 17 Punkten aus dem ersten Wahlprogramm. „Das größte Hindernis ist aber der Bürokratie-Moloch in Deutschland. Das macht es schwierig, Projektideen umzusetzen“, so Heuer. Verbesserungswürdig sei auf jeden Fall die Kommunikation in Langenhagen – in und zwischen Politik und Verwaltung. „Ich muss auch mehr mit den Ortsratsfraktionen und den Ortsbürgermeistern kommunizieren.“ Zur Kommunikation in Richtung Bürger habe er hingegen vieles schon verbessert.

Bürgermeister-Wahlkampf ohne CDU-Farben?

Im Wahlkampf zum Bürgermeisteramt will Heuer wie 2014 wieder mit einem Plakat ohne CDU-Logo und Parteifarben antreten. „Bei der Wahl spreche ich alle Langenhagener an“, vertrat er seine Haltung im Stadion. Für den CDU-Vorstand ließ Golatka dazu vor den Mitgliedern unter blauem Himmel pragmatische Milde verlauten. „Wenn wir unseren Bürgermeister als Zugpferd haben können, der auch andere Wähler wirbt, sollten wir das nutzen“, kommentierte sie.

Für 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft stehen Michael Looß von Hülst und Gabriele Spier im Mittelpunkt. Bei der Ehrung hat die CDU-Vorsitzende Langenhagen, Jessica Golatka (links) den Staatsminister im Bundeskanzleramt Hendrik Hoppenstedt (rechts) zur Seite. Quelle: Ursula Kallenbach

50 Jahre in der CDU: Spier und Looß von Hülst erhalten Ehrungen Seit Eintritt in die CDU – zeitgleich am 1. Januar 1971 – sind Gabriele Spier und Michael Looß von Hülst ihrer Partei treu geblieben. Die 50-jährige Mitgliedschaft würdigte jetzt der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Hendrik Hoppenstedt. Gabriele Spier arbeitet ehrenamtlich seit 2001 im Ortsverband Krähenwinkel mit, ist seit 2006 Mitglied im Rat der Stadt Langenhagen und führt den Jugendhilfeausschuss seit 2018. Sie ist außerdem für mehrere kulturelle Projekte ehrenamtlich aktiv. Michael Looß von Hülst wirkte in den 1980er-Jahren aktiv politisch im Stadtverband und Ortsverband und war von 1981 bis 1987 im Ortsrat Godshorn auch Vorsitzender der CDU-Fraktion. Seit 2010 arbeitet er im Vorstand des Evangelischen Arbeitskreises der Regions-CDU mit, seit 2020 als stellvertretender Vorsitzender.

CDU wächst um 42 Mitglieder seit 2014

„Mirko Heuer hat in sieben Jahren Langenhagen geführt und weiterentwickelt“, bekräftigte die Vorsitzende Golatka. „Aber auch unsere fünf Ortsbürgermeister haben Verantwortung übernommen.“ Besonders in Corona-Zeiten hätten die Ehrenamtlichen zuletzt eine Unmenge Hilfen organisiert. Und die Vorsitzende fügte noch eine Nachricht an, die den Beifall der Mitglieder im Stadion bekam: Die CDU im Stadtverband ist seit den Kommunalwahlen 2014 um 42 neue Mitglieder gewachsen. Im zweiten Teil der Versammlung stimmten die Mitglieder über die Wahllisten ab – die Kandidatinnen und Kandidaten für die kommunalpolitische Arbeit in den Räten.

Von Ursula Kallenbach