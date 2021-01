Langenhagen

Domenic Veltrup ist neuer Fraktionsvorsitzender der Christlich Demokratischen Union in Langenhagen. Der 48-Jährige folgt im Amt auf Reinhard Grabowsky. Dieser zieht sich aus gesundheitlichen Gründen von dem Posten zurück, heißt es in einer Stellungnahme der Partei. Damit läutet die CDU den von ihr angekündigten Generationswechsel noch vor der im September anstehenden Wahl in der Stadt ein.

Über den Wechsel hatten die Mitglieder am Mittwoch in einer digitalen Sitzung entschieden und Veltrup zum neuen Fraktionschef gewählt. „Ich bedanke mich für die freundschaftliche Übergabe bei meinem Vorgänger und freue mich, dass er der Fraktion weiterhin als Ratsmitglied erhalten bleibt“, sagte Veltrup nach seiner Wahl. Grabowsky wiederum wurde von den Fraktionsmitgliedern als neuer Beisitzer in den Vorstand gewählt und rückt somit nach Parteiangaben in die zweite Reihe. Neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist Bettina Auras, die zusammen mit Bernhard Döhner Veltrup unterstützen wird. Der 48-Jährige wird die CDU-Fraktion in den kommenden Monaten vorerst bis zur Kommunalwahl im Herbst leiten.

Reinhard Grabowsky nennt gesundheitliche Gründe

Die Neuwahl sei nötig geworden, da der bisherige Vorsitzende Reinhard Grabowsky bekannt gegeben hatte, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen zu wollen, teilt die CDU im Anschluss mit. Der heute 48 Jahre alte Veltrup ist Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Er war bis zu seinem Eintritt in die CDU Ende 2018 noch Ratsherr für das Bündnis Bürger für Langenhagen (BBL).

Auslöser war seinerzeit die Vorbereitung auf den Haushalt der Stadt für das Jahr 2019, begründete Veltrup damals in einem Gespräch seinen Wechsel. Sein bei der letzten Kommunalwahl erlangtes Mandat im Rat hatte er zwar nur über die Liste der BBL erreicht, wie ihm Kritiker vorwarfen. Dieses behielt er aber nach dem Eintritt in die CDU weiterhin sowohl für den Rat der Stadt wie auch für den Ortsrat Kaltenweide. Auch seine Posten als stellvertretender Ratsvorsitzender sowie als stellvertretender Ortsbürgermeister für Kaltenweide gab er nicht ab, da er sich nach eigenen Angaben als Person gewählt fühlte.

Von Sven Warnecke