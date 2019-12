Das Café Monopol ging 1986 aus dem Schülercafé Titanic an der IGS Langenhagen hervor. Als Träger wurde der Verein zur Förderung von Jugend und Kultur gegründet, und am 13. Dezember 1986 konnte das Café Monopol im Haus der Jugend am Langenforther Platz in Langenhagen eröffnet werden.

Nach der Sanierung des Gebäudes wurde das generalüberholte und modernisierte Café im August 2017 unter dem mehr oder weniger neuen Namen Monopol wiedereröffnet. Seit mehr als 30 Jahren wird es schon von Ehrenamtlichen unentgeltlich und mit viel Herzblut betrieben. Es gibt Konzerte, offene Bühnen, Filmabende und Lesungen.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Ziel, jungen Menschen in Langenhagen nicht nur unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen anzubieten, sondern auch einen Ort der Begegnung. In diesem Sinne ist es dem Team, aber auch Gästen möglich, Ideen einzubringen oder selbst zu organisieren, um sich in ihrer Arbeit ein Stück selbst zu verwirklichen.

Da die jungen Ehrenamtlichen das Kulturprogramm selbst gestalten, spiegelt dieses den aktuellen Zeitgeist der Jugendkultur wider. Das Monopol ist ein Ort zum Zuhören und Teilnehmen, zum Sichausprobieren und Dazulernen, ein Ort zur aktiven Gesellschaftsmitgestaltung – und eben ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche.