Godshorn

Das Lob kommt sofort. „Ihr wart richtig schön laut“, sagt Julia Eggert. Sie hat zusammen mit Beatrix Reuter und Petra Jacobsen, alle Lehrerinnen an der Grundschule Godshorn, die Chorklassen der Jahrgänge eins bis vier dirigiert. Und dass die Schüler beim Mini-Konzert auf dem Pausenhof in voller Inbrunst singen, hat einen guten Grund: Endlich dürfen sie wieder ihrer Leidenschaft nachgehen und gemeinsam musizieren. Vor allem für Chorklassen, in Godshorn jeweils eine pro Jahrgang, sind die pandemiebedingten Einschränkungen im Musikunterricht erheblich gewesen.

Lehrerin Julia Eggert moderiert und dirigiert. Quelle: Stephan Hartung

Die Grundschule Godshorn hat an einem Mitmachangebot unter dem Motto „Singen trotz(t) Corona“ teilgenommen. Unter Federführung der Landesmusikakademie Niedersachsen, die ihren Sitz in Wolfenbüttel hat, waren aus dem gesamten Bundesland alle Grundschulen mit Chorklassen aufgerufen. Schlussendlich waren 37 Schulen dabei – darunter auch die Grundschule Godshorn. „Bezüglich Musik ist zuletzt schon genug ausgefallen. Daher tat es den Schülern gut, an der Aktion teilzunehmen“, sagt Petra Jacobsen, die zusätzlich auch für die Akademie die Koordination der Chorklassen in Niedersachsen innehat.

Wegen Corona singen die Klassen an zwei Tagen

Die Akademie gab den Schulen ein Playback vor. Die Aufgabe bestand nun darin, ein Frühlingslied zu gestalten. „Sing! Sing! Sing!“ lautete der Titel – mit Absicht ein Wortspiel auf „spring“ (englisch für Frühling). Die Godshorner schmetterten im dreistimmigen Kanon. Gesungen wurde an zwei Tagen in zwei verschiedenen Durchgängen, denn wegen der Corona-Bestimmungen waren jeweils nur halbe Klassen vor Ort.

Singen steht in Godshorn hoch im Kurs. Quelle: Stephan Hartung

Akademie schneidet aus der Aktion ein Video

Bei beiden Abläufen obligatorisch: Ein Fotograf hielt die Darbietungen der kleinen Musiker fest. Die Fotos erhält in Kürze die Akademie – und außer aus Godshorn auch von anderen teilnehmenden Schulen, einige sind nach Informationen von Jacobsen sogar extra in ein Tonstudio gegangen. Eine Grundschule aus Wasbüttel im Landkreis Gifhorn drehte ein paar Videosequenzen. Die Aufgabe der Akademie besteht nun darin, aus den Videoschnipseln sowie aus den zahlreichen Fotos ein fertiges Video zu der Aktion zu schneiden.

Lesen Sie auch Langenhagen: Flashmob an der Grundschule Godshorn

„Vermutlich wird man in dem Video dann nur ganz kurz für wenigen Sekunden die Fotos von unserer Schule sehen, weil ja alle Schulen untergebracht werden müssen“, sagt Petra Jacobsen. Anschließend und aller Voraussicht nach noch vor den Sommerferien wird das Video dann auch auf der Homepage der Grundschule Godshorn zu sehen sein. Ein Element darin wird auch eine Vorstellung der Akademie-Band sein, die einige Tage vor dem Praxisteil per Livestream aus dem großen Orchestersaal der Landesmusikakademie Stimmübungen mit den Schülern vollzogen und ihre Instrumente vorgestellt hat.

Von Stephan Hartung