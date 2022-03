Langenhagen

Fans anspruchsvoller Chormusik können sich freuen, denn am Sonnabend, 2. April, gibt es in der Emmauskirche am Wiesenauer Sonnenweg einen echten Leckerbissen. Ab 19 Uhr richtet der Niedersächsische Chorverband das Konzert „Frühlingsstimmen“ aus. Vier Chöre des Verbandes präsentieren ein bunt gemischtes Programm von Pop bis Klassik. Zu sehen und zu hören sind Voices of Joy, der Jazzchor Celle, der Frauenchor Hannover und der Junge Chor Hannover.

Eintritt zum Konzert "Frühlingsstimmen" ist kostenlos

Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr. Platzreservierungen sind per E-Mail an Silvia Hoppe – sie ist die Leiterin der Chor-Region Nord im Niedersächsischen Chorverband – unter silviahoppe67@gmail.com möglich.

Der Chorverband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen und hat daher 2022 zum „Jahr der Chöre“ ernannt.