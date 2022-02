Langenhagen

Die Vorfreude steigt. Aber natürlich auch das Lampenfieber. „Ich bin sehr gespannt, wie das alles so abläuft in solch einem Studio und kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, sagt Christian von der Ohe. Für den Langenhagener geht es am Sonntag los, er ist Kandidat in der Livesendung „Bingo! - Die Umweltlotterie“ im NDR Fernsehen bei Hauptmoderator Michael Thürnau.

Der 49-Jährige verfolgt die Sendung schon seit rund 20 Jahren, er kauft sich auch regelmäßig einmal pro Woche zwei bis drei Lose für die Umweltlotterie. Diese bieten nicht nur die Gelegenheit für kleine oder große Geldgewinne. Dieses Mal hat von der Ohe ein ziemlich großes Los gezogen: einen Platz im Studio am Ratepult. Am vergangenen Montag rief die NDR-Redaktion bei ihm an – er wusste lange Zeit nichts von seinem Glück.

Wenn der NDR sechsmal klingelt

„Wir hatten einen Erste-Hilfe-Kurs im Rathaus. Ich hatte mein Telefon nicht im Blick, und bei sechs verpassten Anrufen dachte ich mir, dass es wichtig sein muss“, erzählt der Mitarbeiter des Betriebshofs der Stadt Langenhagen und lacht. Anschließend gab er sofort seiner Freundin Bescheid. „Sie hat mich früher belächelt, dass ,Bingo!’ doch etwas für alte Leute sei“, berichtet er mit einem Augenzwinkern. Mit dem Anruf bei seiner Freundin leistete er sich sogar einen Spaß. „Ich habe ihr gesagt, dass wir eine Reise nach Hannover gewonnen haben.“

Tatsächlich ist das auch so. Denn der Preis beinhaltet nicht nur die Teilnahme an der Sendung, sondern auch ein Fünf-Gänge-Menü mit Übernachtung in einem Hotel in Hannover nahe des Lister Platzes – alles für zwei Personen. Kurios daran: Von der Ohe wohnt in Langenhagen in der Silbersee-Siedlung. Er fährt am Sonnabend am Studio vorbei, das sich an der Wohlenbergstraße in Vahrenwald befindet, ins Hotel nach Hannover. Anders stellt es sich für den Gegenkandidaten aus Einbeck dar, den er im Hotel zum ersten Mal sehen wird. Vielleicht sogar am Nebentisch zwischen Vorspeise und Hauptgang.

Am Bingo-Ratepult mit Mauli als Glücksbringer stehen

Der Zeitplan für von der Ohe: Um 14.30 Uhr muss er im Studio an der Wohlenbergstraße erscheinen. Dann gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch eine Einweisung durch eine NDR-Redakteurin. Es folgen die Klassiker für Fernsendungen: Vorgespräche mit den Moderatoren und eine Studiobesichtigung – und dann ab in die Maske.

In der Sendung selbst geht es um maximal 13.000 Euro. Dazu benötigt man natürlich Glück, aber auch Kenntnis bei Schätz- oder Wissensfragen. „Eine besondere Vorbereitung ist nicht möglich. Aber weil es bei einer Umweltlotterie auch um Fragen zur Natur gehen wird, habe ich mir beispielsweise angeschaut, wie der Baum des Jahres heißt“, sagt der Gartenliebhaber. Dass sein Maskottchen namens Mauli, ein Stoffmaulwurf, im weiteren Sinne mit Natur und Garten zu tun, passt daher perfekt. Mauli wird mit auf dem Ratepult sitzen „und bringt mir hoffentlich Glück. Meine Freundin, die im Publikum sitzen wird, hat das gleiche Exemplar“, erzählt von der Ohe.

Das ist die Bingo-Sendung „Bingo! - Die Umweltlotterie“ ist eine Traditionssendung im NDR Fernsehen. Sie feiert im kommenden Herbst ihren 25. Geburtstag. Die Erstausstrahlung war am 28. September 1997. Der Hauptmoderator der ersten Stunde ist Michael Thürnau, der damit seit dem Start mehr als 1000 Sendungen absolviert hat. Zuerst wurde die Sendung im Messestudio Hannover produziert. Mittlerweile ist im Stadtteil Vahrenwald ein Studio in der Wohlenbergstraße die Heimat von „Bingo!“. Die Livesendung beginnt sonntags um 17 Uhr und dauert eine Stunde, sie wird nur im Falle von Wahlberichterstattungen verkürzt. Laut NDR-Angaben liegt die Zuschauerzahl bei 600.000 bis eine Million, damit ist und ist „Bingo!“ die meistgesehene Sendung im NDR. Bislang wurden mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.

Daumendrücken ist angesagt. Freunden oder Familienmitgliedern hat von der Ohe, der in seiner Freizeit gern Gitarre spielt, bereits Bescheid gegeben. „Und auch einige Arbeitskollegen habe ich informiert. Wenn sie mich am Montag darauf ansprechen, habe ich mich dann hoffentlich in der Sendung nicht blamiert“, sagt er. Viel passieren kann ihm sowieso nicht. Denn auch wenn er komplett leer ausgeht und ohne Geld nach Hause zurückkehrt – den Trostpreis über eine Reise im Wert von 1000 Euro hat er schon sicher. Und das Reiseziel wird dann bestimmt nicht Hannover sein.

Von Stephan Hartung