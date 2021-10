Langenhagen

Bruchrechnen, Flächenberechnungen und Dreisatz – auf einem Tafelschreibblock hat der ehemalige Berufsschullehrer Christoph Gäbel sämtliche Formeln und Aufgaben aufgeschrieben und Dreiecke gezeichnet. Um ihn herum sitzen drei Jugendliche, die eine scheinbar einfache Frage beantworten sollen: „Was ist ein Bruch?“ „Dezimalzahlen“, antwortet einer der Schüler.

„Ein Bruch ist eine Rechenaufgabe“, erklärt der 74-Jährige. Im Haus der Jugend in Langenhagen bot Gäbel während der Herbstferien kostenlose Nachhilfe in Vorbereitung auf spätere Einstellungstests an. Vor allem bei technischen Berufen würden viele Ausbildungsbetriebe die Mathematikkenntnisse ihrer Bewerber prüfen. Bei diesen Tests seien Taschenrechner oftmals nicht erlaubt, und die Schüler müssten Kopfrechnen oder das schriftliche Rechnen beherrschen.

Auch das schriftliche Bruchrechnen wiederholt Christoph Gäbel mit den Jugendlichen im Nachhilfekurs. Quelle: Leona Passgang

Bewerber und Studenten müssen auf Taschenrechner verzichten

Auf das schriftliche Rechnen legt Gäbel deswegen sein Hauptaugenmerk. An den weiterführenden Schulen würden früh Taschenrechner im Unterricht eingesetzt, die den Jugendlichen das Rechnen abnehmen, sagt der 74-Jährige. In vielen Fällen könnten die Taschenrechner inzwischen ganze Graphen berechnen. „Die Aufgaben bei den Prüfungen der Unternehmen und auch in technischen Studiengängen sind leichter, aber dürfen meist nicht mit einem Taschenrechner gelöst werden“, berichtet der Pädagoge.

Als Berufsschullehrer hat er am Technischen Gymnasium in Hannover Physik unterrichtet und immer viel Zeit investiert, um Grundrechenarten zu vermitteln. Auch in seinem Nachhilfekurs geht es darum. Seine Formeln und Rechenwege erklärt Gäbel mit bildlichen Zeichnungen, die sich die Jugendlichen am Ende der 90 Minuten abfotografieren dürfen. Beim schriftlichen Multiplizieren mit Kommastellen hatten alle drei Jugendlichen Schwierigkeiten. „Da müssen wir noch einmal drüber sprechen. Ich möchte verstehen, was Sie gedacht haben“, sagt Gäbel zu einem der Schüler.

Schriftliches Rechnen fällt Gymnasiasten schwerer

Unbekannt sind die Regeln und Rechenwege, die der 74-jährige erklärt, den Jugendlichen nicht. Sie haben sie in der Grundschule und zu Beginn der weiterführenden Schule gelernt, aber lange nicht mehr schriftlich angewendet. Seit vielen Jahren versucht Gäbel, die weiterführenden Schulen und die Politik für eine andere Herangehensweise im Mathematikunterricht zu sensibilisieren. Vor seinem Ruhestand hat er die neuen elften Jahrgangsstufen des Technischen Gymnasiums in Hannover regelmäßig einen Mathematiktest ohne Taschenrechner schreiben lassen. „Die Ergebnisse waren erschreckend“, sagt Gäbel.

„Zwischen 30 und 40 Prozent der Schüler konnten meine Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen“, erinnert er sich. Zudem sei auffallend gewesen, dass Schüler, die von einem Gymnasium kamen, schlechter rechnen konnten als die Schüler, die vorher eine Realschule besucht hatten. Eine Erklärung: „An Gymnasien wird der Taschenrechner noch eher und intensiver eingesetzt“, sagt Gäbel. Er möchte auch im Ruhestand auf die Wichtigkeit der mathematischen Grundlagen im späteren Leben aufmerksam machen und mit seinem Nachhilfeangebot während der Herbstferien jungen Erwachsenen den Einstieg ins Berufs- oder Studentenleben erleichtern.

Von Leona Passgang