Neben Kleinkünstlern, Musikern und vielen anderen gehören die Betreiber von Theaterhäusern und Kinos zu den Verlierern in der Corona-Pandemie. Auch das Cinemotion in Langenhagen leidet unter der Krise und ist weiterhin geschlossen – anders als die meisten Lichtspielhäuser. In Niedersachsen sind Kinobesuche bereits seit Ende Juni wieder erlaubt.

Doch für Langenhagen besteht Hoffnung, dass es ab Ende des Monats in den Sälen wieder Filme zu sehen und Popcorn zu genießen gibt. Dafür ist allerdings ein Hygienekonzept notwendig – dieses lag bislang aber nicht vor und musste aufwendig erarbeitet werden, heißt es aus der K-Motion-Zentrale in Hamburg.

Seit Mitte März steht der Betrieb in dem Kino an der Walsroder Straße still. Doch das soll sich bald wieder ändern. Quelle: Stephan Hartung

Technik und Geräte in Schwung halten

Dennoch wird im Gebäude weitergearbeitet. Cinemotion-Leiterin Ulla Petzelt ist mit ihrer Assistentin Diana Zwacka im Einsatz – dreimal pro Woche jeweils für rund eine Stunde. „Ich bin mal kurz in der Vier“, sagt Petzelt und verabschiedet sich für einige Minuten. Was so klingt wie in einer Arztpraxis, wenn der Patient ins Besprechungszimmer gebeten wird, ist der Gang in den Kinosaal Nummer vier. Petzelt lässt die Projektoren laufen. Ein Routinevorgang, damit die Technik weiterhin im Schwung bleibt – schließlich gibt es aktuell keine Vorstellungen. Gleiches gilt auch für Kaffeemaschinen und Toiletten: Leerläufe machen, durchspülen und dadurch beispielsweise die Bildung von Keimen vermeiden.

Öffnet das Kino überhaupt wieder? Diese Frage beantwortet die Zentrale in Hamburg eindeutig: „Niemand muss Sorge haben. Wir machen definitiv wieder auf.“ Quelle: Stephan Hartung

Diese und weitere Aufgaben erledige das Duo seit dem 16. März, als die Kinos auf behördliche Anordnung schließen mussten, sagt Petzelt. Wann es weitergeht, zumindest im eingeschränkten statt im regulären Betrieb, könne man aber nicht in Langenhagen entscheiden. Die Hoffnung bestehe jedoch, dass es am Mittwoch, 26. August, mit dem Start des Films „Tennet“ wieder losgeht. Dieser befindet sich zumindest als Ankündigung auf der Cinemotion-Homepage. Abgesagt ist aber vorerst das Seniorenkino, das für den gleichen Tag geplant war.

Zentrale will Eröffnungstermin noch nicht bestätigen

Auf Anfrage in der Zentrale in Hamburg möchte man diesen Termin noch nicht bestätigen. Marketingleiter Daniel Lamann sagt jedoch: „Niemand muss Sorge haben. Wir machen definitiv wieder auf.“ Das Abstands- und Hygienekonzept sei erstellt worden. „Unsere Häuser werden jetzt darauf vorbereitet.“ Zum Konzept gehört auch, dass Besucher, die zu einer Gruppe gehören, von den Mitarbeitern der Kinos zu ihren Plätzen gebracht werden. „Damit erhält der Beruf des Platzanweisers wieder eine Bedeutung“, sagt Lamann und lacht. Wie viele Besucher jeweils in die Säle gelassen werden, kann der Marketingchef aber nicht sagen. „Wir machen das in unseren Häusern individuell. Wichtig ist, dass wir erst mal wieder in Tritt kommen und sich alles einspielt. Und dann können wir die Auslastung immer noch schrittweise erhöhen.“

