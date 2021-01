Langenhagen/Hannover

„Wir kochen in diesem Jahr anders“, sagt Gastronom Cord Kelle. Der Geschäftsführer des Langenhagener Restaurants Jägerhof organisiert seit fast zehn Jahren Essen für Obdachlose in Hannover. Dazu liefert er jedes Jahr von Januar bis Mitte März ein- bis zweimal pro Woche bis zu 300 Portionen an die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde an der Lavesallee 4 in Hannover. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er in diesem Jahr allerdings umdenken und setzt nun auf Mahlzeiten aus einer Schüssel statt einem Menü mit Beilagen.

Ausgewogen seien die Mahlzeiten natürlich trotzdem, verspricht Kelle. Neben Ragout mit Reis stehen Gerichte wie Gulasch auf seinem Plan. Das Essen soll nicht nur satt machen, sondern auch reich an Nährstoffen sein, sagt er. Am ersten Tag der Wintersaison vergangenen Mittwoch kochte Kelle mit seinen Kollegen 150 Portionen. Die Zahl der Essen steige aber voraussichtlich in der kommenden Zeit noch, denn erfahrungsgemäß dauere es immer ein paar Wochen, bis sich das Angebot unter den Obdachlosen wieder herumspreche, erklärt Kelle.

Essen to go statt gemütlichem Beisammensein

Neben den veränderten Gerichten verändert sich durch die Corona-Pandemie für die Bedürftigen aber auch der Ablauf der Essensausgabe. Anders als in den Vorjahren dürfen sie die Gerichte nicht mehr direkt vor Ort essen, sondern müssen die Speisen mitnehmen und zu Hause oder in ihren Unterkünften essen, außerdem gelten die Abstandsregeln und eine Maskenpflicht an der Essensausgabe. Da das Essen nicht vor Ort verzehrt werden kann, sei es wichtig gewesen, dass alles umweltfreundlich und möglichst kompakt verpackt sei, sagt Kelle. Das Essen werde daher in diesem Jahr in Boxen aus recycelbarem Material verteilt.

Bis Mitte Februar bringen Kelle und sein Team jeden Mittwoch das Essen an das Gemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Hannover. Von Mitte Februar bis Mitte März versorgen die Helfer der Initiative Kochen für Obdachlose zusätzlich noch an einem zweiten Tag unter der Woche die Bedürftigen mit einer warmen Mahlzeit. Einen festen Wochentag gebe es noch nicht, sagt Kelle. Die Essensausgabe läuft jeden Mittwoch von 10.30 bis 13.30 Uhr an der Lavesallee 4 und wird von der Diakonie geleitet.

Von Leona Passgang