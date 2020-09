Langenhagen

Am Gymnasium Langenhagen sind drei Schülerinnen und Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt der Region Hannover habe daraufhin am Donnerstag die Quarantäne für alle Schüler der Jahrgangsstufe 12 sowie für 21 Lehrer bis Freitag, 2. Oktober angeordnet. Das hat die Langenhagener Stadtverwaltung am Abend mitgeteilt. Zudem habe das Gesundheitsamt entschieden, alle Betroffenen zeitnah zu testen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

„Wir haben die Schüler, Eltern und Lehrkräfte bereits informiert und gehen jetzt anhand unseres Hygieneplans vor“, sagte Silke Kaune, stellvertretende Leiterin des Gymnasiums Langenhagen. „Dabei kommt uns zugute, dass sich alle Klassenräume des Jahrgangs im neuen Campus im Eichenpark befinden und die Kohorten deshalb gut eingrenzbar waren“, sagte Kaune weiter. „Das hilft uns auch bei der Reinigung“, ergänzte Corinna Möhring, stellvertretende Abteilungsleiterin der Gebäudewirtschaft. In den Schulen würden alle Hautkontakt-Flächen wie Türklinken, Handläufe, Tische und Stühle ohnehin schon täglich gereinigt.

Von Frank Walter