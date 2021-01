Langenhagen

Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt Langenhagen ist über das Wochenende stark angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamt der Region Hannover beträgt die Zahl der Infizierten am Montagnachmittag 200 – am vergangenen Freitag waren es noch 178. Der Inzidenzwert ist ebenfalls stark gestiegen und liegt bei mittlerweile 220,8 (Freitag: 149,5).

Wert der Region zählt für Einschränkungen

Die Stadt hat damit den kritischen Wert überschritten, ab dem nach den neuesten Regeln auch Bewegungseinschränkungen ausgesprochen werden können. Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, dass Bewohner aus Kreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 sich maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt aufhalten dürfen. Dies komme für Langenhagen allerdings erst in Frage, sollte die gesamte Region Hannover den Inzidenzwert von 200 überschreiten, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel. Dafür ist der Wert des Landes Niedersachsen maßgeblich. Er liegt derzeit für die Region Hannover bei 163. Am Montag waren hier 3111 Menschen infiziert.

Ausbrüche in vier Pflegeheimen

An den gestiegenen Fallzahlen in Langenhagen haben vornehmlich auch Ausbrüche in Pflegeheimen ihren Anteil. Insgesamt sind laut Regionssprecher Borschel vier Einrichtungen betroffen. In zwei Heimen gibt es jeweils nur einen Fall. Insgesamt beträgt die Zahl der Corona-Fälle unter den Bewohnern allerdings 43. Auch 15 Pflegekräfte sind betroffen.

Die Region Hannover verweist weiterhin darauf, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Testbedingungen über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sein könnten.

Von Sebastian Stein