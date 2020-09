Langenhagen/Kaltenweide

25 Schüler der Grundschule Kaltenweide müssen sich nach Anordnung des Gesundheitsamtes der Region für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Betroffen sind Kinder aus zwei Klassen der ersten Jahrgangsstufe, die eine bestimmte Betreuung in Anspruch genommen haben. Eine pädagogische Fachkraft hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und am Freitag das positive Testergebnis erhalten. In der Zeit zwischen dem Test und dem Ergebnis hatte sie Kontakt zu den Kindern, Symptome zeigten sich allerdings nicht.

Quarantäne für Schüler gilt bis zum 16. September

Die häusliche Quarantäne für die Schüler gilt zunächst für zehn Tage seit dem gestrigen Sonntag, 6. September, bis Mittwoch, 16. September. Aufgrund des Hygienekonzepts der Schule, die auf eine Durchmischung von Klassen verzichtet, müsse nicht der gesamte Jahrgang in Quarantäne, sagt Schulleiterin Ursula Starker. Bislang sei unter den Schülern auch kein weiterer Fall mit Symptomen aufgetreten, sagte Stadtsprecherin Sabine Mossig. Seit dem ersten Schultag am 27. August gilt in den niedersächsischen Schulen wieder der eingeschränkte Regelbetrieb. In den ersten beiden Wochen kam es immer wieder zu Infektionen – so auch in der Wedemark und in Sehnde.

Friedrich-Ebert-Schule : Ergebnis steht noch aus

Vergangene Woche hatte es an der Friedrich-Ebert-Schule in der Elternschaft zwei bestätigte Corona-Fälle gegeben. Die beiden Kinder der Eltern zeigten zwar keine Symptome, blieben allerdings ab Mittwoch vorsorglich zu Hause. Erst auf Wunsch der Stadt seien die Kinder getestet worden, so Mossig. Das Ergebnis steht allerdings noch aus. Die Region Hannover konnte am Montagmorgen noch nicht sagen, ob schon ein Testergebnis vorliegt und welche möglichen Konsequenzen das Gesundheitsamt ziehen wird.

Eltern berichten, die Schüler seien am Montag ganz normal zur Schule gegangen. „Nach Vorliegen der Testergebnisse werden wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt, der Schule und der Betreuungseinrichtung das weitere Vorgehen besprechen und eventuell notwendige Maßnahmen unverzüglich umsetzen“, sagte Mossig am Freitag.

„Wir können erst bei einem positiven Befund handeln“

Die Region betont derweil, dass es sich um einen sehr dynamischen Prozess handele. „Wir können erst handeln, wenn es vom Labor einen positiven Befund gibt“, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt. Generell gilt laut Gesundheitsamt bei einem bestätigten Corona-Fall an einer Schule die jeweilige Klasse als enger Kontaktpersonenkreis und muss entsprechend in häusliche Quarantäne. Die betroffenen Personen werden von der Region schriftlich informiert und zweimal getestet. Bei nicht bestätigten Verdachtsfällen wird das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben nicht aktiv, sondern steht lediglich beratend zur Seite.

