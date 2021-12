Langenhagen

Zum letzten Mal vor Weihnachten bieten die Johanniter am Wochenende ihr Adventsimpfen an. Ohne Termin können Impfwillige sich an regionsweit sechs Standorten die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen – auch wieder im Haus der Jugend in Langenhagen, Langenforther Platz 1. Wichtig dabei: Geimpft wird nicht nur am Sonntag, 19. Dezember, sondern zusätzlich auch am Sonnabend, 18. Dezember – und zwar jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Verimpft wird Biontech an Menschen unter 30 Jahren und Schwangere. Über 30-Jährige bekommen den Impfstoff von Moderna. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Johanniter-Einsatzleiter Benjamin Häselbarth. Es sei ausreichend Impfstoff beider Hersteller vorhanden. Geimpft wird schon nach einem zeitlichen Abstand von vier Monaten zur zweiten Dosis oder der einfachen Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson. Das Angebot richtet sich an alle in Niedersachsen lebenden Menschen ab zwölf Jahren.

Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis – sofern vorhanden – und dem Personalausweis das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Die Vorlagen lassen sich auf www.johanniter.de/hannover-impfen herunterladen.

Auch das Impfzentrum in Wiesenau öffnet wieder

Das Johanniter-Impfzentrum in Langenhagen-Wiesenau, Fuhrenkamp 3, öffnet in der Weihnachtswoche von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 16 Uhr. Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen bleibt es geschlossen. Auch dort benötigen Impfwillige keinen Termin, sollten die notwendigen Unterlagen aber ebenfalls ausgefüllt mitbringen. Über die Regelungen für die Zwölf- bis 17-Jährigen informiert die Stadt Langenhagen auf www.langenhagen.de.

Von Frank Walter