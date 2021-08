Langenhagen

Wochenlang lagen die Corona-Zahlen für Langenhagen auf niedrigem Niveau, doch die Zeit der Entspannung scheint nun vorbei: Bei der Sieben-Tage-Inzidenz lag die Flughafenstadt am Dienstag den zweiten Tag in Folge an der Spitze der 21 Regionskommunen. Dies geht aus den Zahlen hervor, die die Regionsverwaltung am Mittag mitteilte.

Region sieht keine Corona-Hotspots in Langenhagen

Regionsweit betrug die Inzidenz am Dienstag 40,5. Der Wert für Langenhagen lag mit 71,2 deutlich höher, am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,1 gelegen. Auf den nächsten Plätzen folgten am Dienstag Isernhagen mit 56,6 und Pattensen mit 53,2. Am anderen Ende der Skala lagen Springe (10,0), Neustadt (11,0) und die Wedemark (13,2).

Kräftig zugelegt in Langenhagen hatte in den vergangenen Tagen auch die Zahl der aktuellen Fälle, sie stieg von 36 am Freitag auf 48 am Dienstag. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich damit 2954 Menschen mit dem Virus infiziert. Laut Regionssprecher Christoph Borschel gibt es in Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und bei Arbeitgebern in der Stadt derzeit keine gehäuften Corona-Fälle. Vielmehr sorge wie in der gesamten Region die Deltavariante für steigende Zahlen. Ein infizierter Reiserückkehrer beispielsweise infiziere nun schneller als zuvor auch seine Familie.

Impfbus kommt nach Godshorn

Als wirksamstes Mittel gegen die Pandemie gilt die Corona-Schutzimpfung. Als niedrigschwelliges Angebot schickt die Region ihren Impfbus in hannoversche Stadtteile und die Umlandkommunen. Er macht in dieser Woche auch in Langenhagen Station, und zwar in Godshorn. Der Großraumrettungswagen der Feuerwehr steht am Dienstag, 17. August, von 14 bis 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 19. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Le-Trait-Platz an der Hauptstraße 5. Interessierte können ohne Termin vorbeikommen. Mitzubringen sind der Personalausweis und, sofern vorhanden, der Impfausweis. Geimpft wird ausschließlich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss. Da dieser Impfstoff für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren nicht zugelassen ist, können diese am Impfbus allerdings nicht zum Zuge kommen.

Von Frank Walter