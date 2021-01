Langenhagen

Die Corona-Krise wirkt sich auf den aktuellen Haushalt der Stadt Langenhagen deutlich geringer aus als zunächst befürchtet. Das liegt auch am Rettungsschirm für die Kommunen. Dennoch bleiben unter dem Strich ein dickes Minus – und geplante Investitionskosten von vielen Millionen Euro in den nächsten Jahren, die sich mit ihren Folgekosten wiederum im Haushalt niederschlagen werden.

Heuer : „Sind mit blauem Auge davongekommen“

Für Bürgermeister Mirko Heuer steht fest: „Für 2020 sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Mit großer Mehrheit – 30 Politiker stimmten dafür, nur zwei dagegen – hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause den Nachtragshaushalt für 2020 beschlossen. 4,5 Millionen Euro beträgt letztlich das Defizit – „nur“ 4,5 Millionen, denn allzu weit liegt man damit nicht weg vom ursprünglich geplanten Minus von 3,2 Millionen Euro.

Zwischendurch hatte das alles noch viel schlimmer ausgesehen. Im September hatte die Stadtverwaltung ein Defizit von rund 25 Millionen erwartet. Dass es so schlimm nicht werden würde, das war allerdings damals schon klar. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt in ihrem Finanzstatusbericht auch auf den vorgesehenen Rettungsschirm verwiesen, über den allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel bekannt war – sodass man die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt auch nicht näher beziffern konnte.

Im ersten Entwurf des Nachtragshaushalts Mitte November war die Stadt dann immerhin noch von einem Minus von 9,5 Millionen Euro ausgegangen. Zwei Änderungslisten später sind es nun 4,5 Millionen Euro geworden. Wie stark sich die Corona-Krise jedoch tatsächlich auf die Finanzkraft der Stadt auswirkt, wird erst mit deutlicher Verzögerung feststehen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuer werden auch in den Folgejahren noch spürbar sein.

Schulden steigen auf fast eine halbe Milliarde Euro

Diese Unwägbarkeiten treffen Langenhagen in einer Phase geplanter Investitionen, wie sie ihresgleichen suchen. Der Schuldenentwicklungsplan der Stadt nennt für Anfang 2021 einen Schuldenstand von rund 41,3 Millionen Euro. Bis Ende 2025 werden es 437,6 Millionen Euro sein, zum Ende des Planzeitraums 2030 gar 479,9 Millionen Euro – also knapp eine halbe Milliarde Euro.

Der Schuldenstand der Stadt Langenhagen steigt in den nächsten Jahren um rund 440 Millionen Euro. Quelle: dpa (Symbolbild)

Dafür bekommt Langenhagen allerdings auch entsprechende Gegenwerte. Der Investitionsentwicklungsplan 2021-2030 listet auf 14 Seiten alle Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von mehr als 250.000 Euro auf. Vor allem in die Schulen und Kitas, aber auch ins Rathaus, in die Gemeindestraßen, die Feuerwehr und den Betriebshof wird die Stadt in den nächsten Jahren zig Millionen Euro investieren.

„Der Schuldenplan stellt die notwendigen Investitionen dar“ – so bewertet es Bürgermeister Heuer. „Seit fünf Jahren investieren wir massiv in die Infrastruktur. In der Vergangenheit war da zu wenig passiert.“ Er sei froh, sagt Heuer, dass der Rat mehrheitlich die Notwendigkeiten der Investitionen sehe und sie mittrage. „Denn wir hinterlassen eben nicht nur Schulden, sondern einen ganzen Berg an Investitionen.“ Und gerade im Schwerpunktbereich der Schulen sei das alternativlos, so der Bürgermeister.

Neuer Haushalt für ein oder zwei Jahre?

Für die Jahre 2021 und 2022 hatte der Bürgermeister im Dezember einen Doppelhaushalt eingebracht. Aus Sicht der Stadtverwaltung überwiegen die Vorteile dieses Modells klar. Die entsprechende Informationsdrucksache listet unter anderem auf, dass es sonst durch die Kommunalwahl im Herbst 2021 zu der Situation kommen würde, dass der Haushalt für 2022 noch in den alten Rat eingebracht, dann jedoch vom neuen Rat beschlossen werden würde. Dadurch könnte es zu Verzögerungen kommen – mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung. In der Folge wäre die Handlungsfähigkeit eingeschränkt: Freiwillige Leistungen könnten, außer sie sind vertraglich festgeschrieben, fürs erste nicht erbracht, neue Projekte nicht begonnen werden.

Ob es zum zweiten Doppelhaushalt in Langenhagen nach 2018/2019 kommt, das entscheidet sich mit dem Beschluss im Frühjahr. Der Rat kann diesen Vorschlag akzeptieren oder auch nur einen Einzelhaushalt für 2021 beschließen. Bürgermeister Heuer sieht im Rat zurzeit eher eine Tendenz gegen einen Doppelhaushalt. Daraus spreche aus seiner Sicht das Misstrauen – „der angebliche Nachteil“ – dass die Verwaltung mit einem Doppelhaushalt „durcharbeiten“ könne, ohne erneute Haushaltsdiskussion. „Damit habe ich ein Problem. Ein Doppelhaushalt nimmt dem Rat nicht die Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand“, hält Heuer den Kritikern entgegen – diese sei dann über Nachtragshaushalte sehr wohl gegeben.

Von Frank Walter