Langenhagen

Ab kommenden Montag, 1. März, will die Stadt Langenhagen mit kostenlosen Schnelltests im Zentrum starten. An drei Tagen in der Woche – Montag, Mittwoch und Freitag – können sich Bürgerinnen und Bürger dann im Ratstrakt des Rathauses testen lassen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe wird das Testzentrum in Zusammenarbeit mit der Verwaltung an diesen Tagen für jeweils fünf Stunden betreiben. Die vorläufige Testkapazität liegt bei 100 Tests am Tag. Dieses Vorgehen hat der Rat der Stadt Langenhagen in seiner ersten Hybridsitzung am Montagabend mehrheitlich beschlossen.

Der Ratstrakt (links) im Langenhagener Ratshaus wird zum zentralen Corona-Schnelltestzentrum. Quelle: Frank Walter

Buchung über Onlineportal möglich

Die Verwaltung befindet sich nach Angaben von Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) derzeit in den letzten Feinjustierungen – am Freitag soll der Ablauf geprobt werden. Interessierte können sich für die Tests über das städtische Onlineportal anmelden, das auch Termine für das Bürgeramt vermittelt. Eine telefonische Anmeldung soll ebenfalls möglich sein, weitere Infos will die Stadt zeitnah bekanntgeben.

Doch nicht jede in Langenhagen lebende oder arbeitende Person wird sich testen lassen können. Die Stadt schlüsselt zwar keine endgültig definierten, infrage kommende Gruppen auf, will sich aber an den Prioritätsgruppen zur Impfung des Bundes orientieren. Demnach liegen etwa Risikopatienten und Pflegende im Fokus, ebenso wie Menschen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Etwas genauer definiert die Stadt als Zielgruppen insbesondere das Personal von Kitas und Schulen, der Kläranlage, Polizei, Feuerwehr, des Ordnungsdienstes, Sozialarbeiter, ehrenamtliches Personal wie etwa bei der Tafel oder pflegende Angehörige.

„Wir geben einen Vertrauensvorschuss“

Eine genaue Prüfung, ob diese Merkmale tatsächlich vorliegen, wird die Stadt aufgrund des bürokratischen Aufwands nach eigenen Angaben nur stichprobenartig leisten können. „Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern einen Vertrauensvorschuss und sind überzeugt, dass dieser auch nicht ausgenutzt wird“, sagte Sozialdezernentin Eva Bender. Klar ist aber, dass die kostenlosen Tests nicht für den Freizeitbereich genutzt werden sollen. „Ein Elternbesuch ist erstmal kein Grund, sich testen zu lassen“, erklärte Bürgermeister Heuer. Nach einem Monat will die Verwaltung das Projekt erneut unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls die Teststrategie je nach Auslastung nach erneutem Beschluss des Rates anpassen.

Stadt geht den„Langenhagener Weg“

Die Corona-Schnelltests gelten als wichtiges Element im Weg aus dem Lockdown. Das Vorgehen der Stadt Langenhagen ist regionsweit bislang allerdings ein Novum und nicht in ein Konzept der für Gesundheit zuständigen Region Hannover eingebettet. Die Verwaltung hatte den Vorschlag mit dem Namen „Langenhagener Weg“ überschrieben. Die Begrifflichkeit war einerseits angelehnt an das Vorgehen der Stadt Tübingen, die sich bislang mit vermehrten Schnelltests in der Bevölkerung einen Namen gemacht hatte. Anderseits sollte sich der Vorschlag aber vom dortigen Vorgehen abgrenzen, weil die Kommune nicht direkt in das Testen eingebunden ist.

Ab 1. März sollte es eigentlich auch eine Schnellteststrategie der Bundesregierung geben. Daraus wird so schnell nichts, Bund und Länder werden voraussichtlich zunächst noch beraten. „Das Vorgehen des Bundes zeigt, dass es erstmal richtig ist, diesen Weg so zu gehen“, sagte Bürgermeister Heuer. Auf mögliche Änderungen am Langenhagener Weg sei die Verwaltung vorbereitet und könne dynamisch reagieren.

Kosten pro Tag liegen bei mehr als 2800 Euro

Die Kosten für die Stadt liegen für eine Teststation pro Tag bei 2847 Euro, davon entfallen alleine mehr als 2100 Euro auf die Tests selbst. Möglicherweise wird es vor Ort auch Spendenboxen geben. Das Projekt läuft vorläufig bis zum 1. Juli und soll über den gesamten Zeitraum in der derzeitigen Form mehr als 150.000 Euro kosten. Zur Wahl standen dem Rat am Montagabend auch weitaus teurere und umfangreichere Alternativen – etwa mit zwei oder gleich drei Testzentren in verschiedenen Teilen Langenhagens und auch an mehr Tagen in der Woche.

Das Bündnis unabhängiger Bürger Langenhangen (BBL), das den Vorschlag für kostenlose Schnelltests in der Stadt vor einigen Wochen überhaupt erst auf den Tisch gebracht hatte, war mit der beschlossenen Light-Variante nicht zufrieden. Ursprünglich hatte die BBL fünf Testzentren in der Stadt gefordert. „Nur 100 Tests empfinden wir als mutlos“, sagte BBL-Fraktionsvorsitzender Jens Mommsen. Er plädierte hingegen für mehr Tests an mehreren Tagen für alle Personengruppen.

Der Rat der Stadt Langenhagen hat am Montag zum ersten Mal in einer sogenannten Hybrid-Variante getagt – ein Teil der Politiker war vor Ort, ein Teil über den heimischen Bildschirm zugeschaltet. Quelle: Sebastian Stein

So lief die erste halbdigitale Sitzung des Rates „Ich wünsche uns einen guten Erfolg bei dieser neuen Technik“ – mit diesen Worten eröffnete Ratsvorsitzender Andreas Friedrich (CDU) die gut dreistündige Sitzung am Montag. Es war die erste halbdigitale Tagung des Rates der Stadt Langenhagen. Bei der hybriden Variante nahm der Großteil der Ratsmitglieder an der Sitzung vor dem heimischen Bildschirm teil, während sich weitere Mitglieder inklusive der Sitzungsleitung im Theatersaal befanden. Bürgerinnen und Bürger konnten dem Geschehen auch nur vor Ort zuhören – insgesamt waren mit Organisatoren, Presse und Ratsmitgliedern mehr als 20 Menschen anwesend. Die Technik funktionierte entgegen vorher geäußerter Bedenken fast reibungslos. Der Ratsvorsitzende hatte kurz die Spielregeln für die neue Form der Sitzung erläutert: Es sei eine bis zu 20-minütige Unterbrechung möglich, wenn die technische Verbindung bei Ratsmitgliedern ausfalle, damit sie dann in den Theatersaal kommen könnten. Auf diese Möglichkeit musste dann aber bis zum Schluss keiner zurückgreifen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dirk Musfeldt sprach sich hingegen für eine noch deutlichere Eingrenzung der Gruppe aus, die die kostenlosen Tests überhaupt in Anspruch nehmen darf. Insbesondere plädierte er für Risikopatienten sowie Kitas und Schulen, deren Träger die Stadt sei und die dort in der Verantwortung stehe. „Die allgemeine Bevölkerung kann sich sehr gut selbst versorgen“, sagte Musfeldt. Bislang gibt es in Langenhagen am Flughafen ein privates Corona-Schnelltestzentrum. Städtische Mitarbeiter wie etwa Kita-Beschäftigte hat die Verwaltung in der Vergangenheit schon in Teilen testen lassen.

Auch die neue Sporthalle stand zur Debatte

Über den Ort des neuen Testzentrums hat der Rat der Verwaltung die Freiheit gelassen, je nach Eignung zu entscheiden. Favorit war am Montagabend der Ratstrakt des Rathauses im Stadtzentrum, weil die Räume komplett vom Publikumsverkehr abtrennbar sind. In der Sitzung fielen auch weitere Vorschläge wie die Wasserwelt. Diese Räume seien allerdings in der Kürze der Zeit nicht mehr genau zu prüfen, sagte Heuer. Die Verwaltung hatte im Vorfeld der Entscheidung diverse andere Orte, darunter auch die neue Sporthalle, auf mögliche Hygienekonzepte untersucht.

Von Sebastian Stein