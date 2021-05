Langenhagen

Die Stadt Langenhagen erweitert am Dienstag, 25. Mai, noch einmal die Kapazitäten ihres eigenen Corona-Testzentrums im Rathaus auf 300 Testungen pro Tag. Schnelltests sollen auch dann auch ohne Termine möglich sein. Für einen spontanen Besuch ist allerdings die free2pass-App notwendig.

„Mit der App in fünf Minuten durch“

Ab Dienstag reserviert die Stadt dann für Besucherinnen und Besucher mit der free2pass-App eine dritte Testlinie, die parallel zu den zwei Stationen mit Terminbuchung laufen soll. „Durch die Digitalisierung sind wir in der Lage, unser Angebot an sechs Tagen in der Woche flexibel zu erweitern“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. Auch mit Termin soll sich die Geschwindigkeit der Anmeldung durch die Nutzung der App verbessern. „Wer bei der Anmeldung Ausweis und free2pass-App vorzeigt, ist in nur fünf Minuten durch und hat sein Testergebnis etwa eine Viertelstunde später in der free2pass-App“, sagt Ralph Gureck, Leiter Kommunikation im Rathaus.

In der neuen Version der App (im Google Play Store und im App Store) sollen nach Angaben der Stadt auch Schwierigkeiten mit der Anzeige tagesaktueller Testergebnisse vonseiten des Herstellers behoben worden sein. Weitere Hinweise und Links zum Download der free2pass-App gibt es unter www.langenhagen.de/testergebnis.

Hier können Sie einen Termin vereinbaren

Terminvereinbarungen im Schnelltestzentrum der Stadt sind weiterhin online unter www.langenhagen.de/schnelltest-zentrum oder über das Bürgertelefon möglich, das ab sofort montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon (0800) 7307000 erreichbar ist.

Von Sebastian Stein