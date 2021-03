Langenhagen

Die Stadt Langenhagen entwickelt sich immer mehr zum Corona-Treiber in der Region Hannover. In den vergangenen Wochen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz für die Flughafenstadt zwar häufig schon etwas höher als der regionsweite Wert gelegen. Jetzt ist aber dieser wichtige Vergleichswert in Langenhagen kräftig gestiegen und liegt somit deutlich über dem Regionswert.

Wie das Gesundheitsamt am Montagmittag meldete, hat die Sieben-Tage-Inzidenz in der Flughafenstadt die Schallmauer von 200 durchbrochen. Exakt liegt sie bei 201,2, nach 178,0 am Freitagmittag. Regionsweit liegt die Inzidenz aktuell bei 144,1. Die Region meldete am Montag nur für Seelze mit 221,9 einen noch höheren Wert. Zuletzt hatte Langenhagen am 4. Februar eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 gehabt, exakt 208 waren es damals. Auch in der zweiten Januar-Hälfte hatte das Gesundheitsamt fast durchgängig derart hohe Werte gemeldet.

Aus den Pflegeheimen ist kein aktueller Fall bekannt

Von Freitag auf Montag legte die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Langenhagener um 43 auf 2225 Personen kräftig zu. Aktuell gelten 177 Menschen als infiziert. An einem einzelnen Ereignis liegt diese Zunahme laut Regionssprecher Christoph Borschel nicht – „uns ist kein Großausbruch bekannt“. Das bestätigt auch ein Blick in die Listen mit Ausbrüchen in Einrichtungen. In acht Kitas in Langenhagen gab es am Montag „nur“ neun Fälle, aus sechs Schulen waren 14 Fälle bekannt. Erfreulich trotz der dramatischen Gesamtlage: Aus Pflegeheimen in der Flughafenstadt ist aktuell kein einziger Corona-Fall bekannt, dort zeigt die Impfkampagne ihre Wirkung. Das bestätigt auch ein weiterer Blick in die Statistik: Seit 18. März liegt die Zahl der Toten in Langenhagen konstant bei 52.

Der Anstieg bei den aktuellen Fallzahlen zeigt Borschel zufolge, dass die gefürchtete Corona-Mutante weiter auf dem Vormarsch sei. „Sie ist viel ansteckender, gerade auch bei Jüngeren.“

Von Frank Walter