Langenhagen

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Langenhagen über das Wochenende sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hatte am Freitagmittag noch 140 aktuell Infizierte gemeldet, am Montagmittag waren es dann 176.

Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf fast 200

Die Zahl der in den vergangenen Tagen neu Infizierten liegt mit 59 sogar noch höher, sie ist aus der Änderung der Gesamtfallzahl seit Beginn der Pandemie abzulesen. Da zugleich aber auch knapp zwei Dutzend Langenhagener ihre Corona-Infektion überstanden haben, fiel der Anstieg bei den aktuell Infizierten mit 36 etwas geringer aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte in Langenhagen von 140,6 am Freitag auf 195,8 am Montag. Der Regionswert lag am Mittag bei 150,0, nur wenige Kommunen standen ähnlich schlecht da wie Langenhagen. Zu den Spitzenreitern im positiven Sinne zählten außer Springe (43,4) auch Langenhagens Nachbarkommunen Isernhagen (68,8) und Wedemark (52,9).

Infektionen verteilen sich auf die Bevölkerung

Laut Regionssprecherin Sonja Wendt gibt es derzeit in der Flughafenstadt keine sogenannten Hotspots, also beispielsweise Betriebe oder Einrichtungen, in denen sich das Virus besonders stark ausgebreitet hat. Wendt sprach stattdessen von einem „diffusen Infektionsgeschehen“, dieses verteilt sich also auf die Breite der Bevölkerung. Darunter finden sich auch 21 Fälle in insgesamt zwölf Schulen sowie neun Fälle in fünf Kitas. Aus Altenheimen sind aktuelle keine Corona-Erkrankungen bekannt, dies war vor dem Beginn der Impfkampagne in den Heimen noch deutlich anders.

Die Zahl der Langenhagener, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt bei 55. Die als besonders ansteckend geltende britische Corona-Mutation macht in der Region mittlerweile einen Anteil von etwa 90 Prozent aller Erkrankungen aus.

Von Frank Walter