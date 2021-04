Langenhagen

Die Corona-Zahlen in Langenhagen gehen durch die Decke: Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet am Mittwochmittag für die Flughafenstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 258,1, nach 219,0 am Vortag. Dies bedeutet den traurigen Spitzenplatz regionsweit. Der Wert ist damit fast doppelt so hoch wie die Sieben-Tage-Inzidenz von 138,8, die das Robert-Koch-Institut für die gesamte Region meldete.

Allein von Dienstag- auf Mittwochmittag legte die Gesamtzahl der bislang in der Pandemie infizierten Langenhagener um 30 auf 2639 zu. Aktuell sind am Mittwoch 239 Infizierte beim Gesundheitsamt registriert. Die Corona-Infektionen verteilen sich dabei laut Regionssprecherin Sonja Wendt auf die gesamte Bevölkerung, Hotspots beispielsweise in Kitas und Schulen seien nicht bekannt.

Region schickt mobile Testteams nach Langenhagen

Laut Wendt steht Langenhagen aktuell auf der Liste der Hochinzidenzkommunen, in denen mobile Teams der Region zusätzliche Schnelltests anbieten sollen. Dabei stellen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise für mehrere Stunden auf einen Supermarkt-Parkplatz und sprechen Passanten an, um sie für sofortige Schnelltests zu gewinnen.

Der einzige Lichtblick in der derzeitigen Corona-Lage in Langenhagen: Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen legt nicht weiter zu. Nachdem die Impfkampagne in der besonders gefährdeten Altersgruppe der Senioren weit fortgeschritten ist, liegt die Zahl der Toten mittlerweile seit dem 7. April konstant bei 55.

Von Frank Walter