Langenhagen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet für Langenhagen wieder steigende Corona-Zahlen. Mit Stand Mittwochmittag galten 143 Langenhagener als infiziert, tags zuvor waren es 134 Personen gewesen. Die Gesamtzahl der Infizierten in Langenhagen seit Ausbruch der Pandemie stieg bis Mittwochmittag auf 2136 Menschen, die Zahl der Toten liegt bei 52. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zu diesem Zeitpunkt bei 144,2 und damit über dem Regionswert von 130,7.

Laut Regionssprecher Christoph Borschel verteilen sich die Fälle auf die Breite der Bevölkerung, Einrichtungen sind nicht auffällig stark betroffen. An fünf Langenhagener Schulen gab es am Mittwoch zwölf Fälle, an drei Kitas sechs Betroffene. Aus den Pflegeheimen war nur ein einziger Fall bekannt.

Von Frank Walter