Langenhagen

Zu den anhaltend hohen Corona-Zahlen in Langenhagen tragen auch zwei größere Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen bei. Regionssprecher Christoph Borschel teilte am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit, dass sich in den beiden Heimen zusammen 29 Bewohnerinnen und Bewohner sowie elf Angestellte infiziert hätten.

Diese Pflegeheime sind betroffen

Besonders stark betroffen ist das Senioren-Domizil Haus Eichenhof in Engelbostel, wo 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter positiv getestet wurden. Der zweite Ausbruch mit elf infizierten Bewohnern und einem infizierten Mitarbeiter betrifft den Margeritenhof in Kaltenweide.

Ansonsten sei dem Regionssprecher zufolge kein Infektionsgeschehen in Langenhagen bekannt, das über Einzelfälle hinausgehe. „Beispielsweise sind derzeit 20 Schülerinnen und Schüler aus sieben unterschiedlichen Schulen positiv getestet“, sagt Borschel. Die restlichen Fälle verteilen sich demnach über das Gros der Langenhagener Bevölkerung.

Sieben-Tage-Inzidenz ist anhaltend hoch

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete für Langenhagen am Mittwoch 236 aktuell infizierte Personen, am Dienstag waren es 248 gewesen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 1468 Menschen in der Flughafenstadt mit dem Virus angesteckt.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz steht Langenhagen im Regionsvergleich auch weiterhin schlecht da. Am Mittwoch lag dieser Wert bei 242,1. Die Region meldete nur für Gehrden (296,1), Isernhagen (258,9) und Garbsen (253,9) noch höhere Werte.

Von Frank Walter