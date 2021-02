Langenhagen

Nach Tagen sinkender Corona-Zahlen in Langenhagen scheint sich der Trend jetzt umzukehren. Einrichtungen wie Pflegeheime, Schulen und Kitas spielen dabei jedoch, anders als in den vergangenen Monaten, eine eher untergeordnete Rolle.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Montagmittag für die Flughafenstadt aktuell 135 Infizierte. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Langenhagener stieg seit Freitag um 27 auf nun 1869 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 121,1, das war der achthöchste Wert unter den 21 Regionskommunen. Der Regionsschnitt lag bei 111,1.

Lesen Sie auch: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Relativ gering von Corona betroffen sind derzeit in Langenhagen Pflegeeinrichtungen (zwei Fälle in einem Heim), Schulen (13 Fälle in sieben Schulen) und Kindertagesstätten (eine Betreuungsperson in einer Kita). Auch bei den Arbeitgebern gibt es laut Regionssprecher Christoph Borschel derzeit keine Auffälligkeiten. Der Anteil der Corona-Mutationen an den Gesamtfällen liege bei 40 bis 45 Prozent.

Bis jetzt sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus 47 Todesfälle aus Langenhagen bekannt geworden. Das sind 14 Todesfälle mehr als noch am 1. Februar.

Von Frank Walter