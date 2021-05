Langenhagen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Langenhagen hat sich innerhalb von zwei Tagen fast halbiert. So niedrig wie am Freitagmittag war dieser Vergleichswert in der Corona-Pandemie zuletzt vor mehr als einem halben Jahr.

Das Gesundheitsamt meldete am Freitagmittag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 55,2. Am Mittwochmittag hatte dieser Wert mit 103,3 noch fast doppelt so hoch gelegen. Im selben Zeitraum sank die Zahl der aktuell infizierten Langenhagener von 124 auf 99 Personen.

Niedrigster Wert seit 1. November

Wie Regionssprecher Christoph Borschel auf Nachfrage sagte, hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in Langenahgen zuletzt am 1. November 2020 niedriger gelegen. Damals hatte das Gesundheitsamt einen Wert von 55,1 gemeldet.

Für den nun stark gesunkenen Inzidenzwert sieht Borschel mehrere Gründe: Einerseits habe es Mitte der Vorwoche viele neue Fälle gegeben, diese seien jetzt aus dem Sieben-Tage-Wert herausgefallen. Zum anderen sei der aktuelle Anstieg mit sieben Personen von Mittwoch- bis Freitagmittag sehr gering ausgefallen, was mit der Impfkampagne zusammenhänge. Und außerdem werde mittlerweile viel mehr getestet. Dadurch entdecke man anders als vorher auch mehr symptomlos Infizierte, die dann das Virus nicht mehr weitertragen.

Von Frank Walter