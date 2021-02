Langenhagen

Bundesweit sinken die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Nicht so in der Stadt Langenhagen. Wie die Region Hannover am Montag, 1. Februar, mitteilt, haben sich über das Wochenende 49 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie waren nunmehr 1655 Personen an Corona erkrankt.

Noch am Freitag hatte Regionssprecher Christoph Borschel 203 Infizierte für das Stadtgebiet Langenhagen gemeldet. Der Inzidenzwert – dieser rechnerische Wert zeigt auf, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt und gilt ab über 50 als kritisch – belief sich vor dem Wochenende auf 179,8. Am Montag bewegte sich dieser bereits wieder bei 197,6. Aktuell sind 192 Menschen erkrankt.

Infektionsgeschehen soll analysiert werden

Über die Gründe des nicht unerheblichen Anstiegs konnte Borschel keine konkreten Angaben machen. Doch wegen der Fallzahlen werde das Gesundheitsamt diese genau analysieren, kündigte der Regionssprecher an. Denn das Infektionsgeschehen sei in den Schulen und Kindertagesstätten in Langenhagen unauffällig, berichtet er. In Pflegeheimen in der Stadt habe es ebenfalls lediglich sechs Neu-Erkrankte gegeben, sagte Borschel auf Anfrage. Offenbar spielten sich die Infektionen aktuell in Familien ab, heißt es von der Region weiter.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion mit Stand Montag, 1. Februar, insgesamt 26.786 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 23.229 als genesen. 589 Menschen sind an oder mit Corona verstorben. Aktuell sind 2968 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Montag bei 122,1.

Von Sven Warnecke