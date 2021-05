Kaltenweide

Ob das Dorf ein Corona-Hotspot ist, will von offizieller Seite niemand bestätigen – aber auch nicht dementieren. Fakt ist, dass das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montagabend ein mobiles Testteam nach Kaltenweide entsandt hat. 48 Menschen nutzten aus unterschiedlichsten Beweggründen das Angebot für einen kostenlosen Schnelltest per Rachenabstrich.

„Das Positive daran: Niemand ist positiv getestet worden“, berichtet am Dienstag Regionssprecher Christoph Borschel. Für diesen Fall wäre das achtköpfige Team um DRK-Fachdienstleister Frank Holthaus vorbereitet gewesen. Dann hätte es im Anschluss an ein Gespräch mit Thomas Fuest vom Gesundheitsamt sofort einen PCR-Test gegeben. „Dieser ist zuverlässiger“, erklärt Holthaus. Doch auch die Ergebnisse der Schnelltest hätten sich in 99 Prozent der Fälle später im Labor bestätigt. Er ist nach eigenen Angaben mit seinem Team jeden Montag in Corona-Brennpunkten der Region unterwegs, um Menschen zu testen.

Hohe Infektionszahlen mobilisieren Region Hannover

In der vergangenen Woche waren die Infektionszahlen in Langenhagen in die Höhe geschnellt: Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am vergangenen Mittwoch für die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 258,1, am Vortag hatte sie noch bei 219,0 gelegen. Am Dienstag, 4. Mai, liegt der vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Wert für Langenhagen nunmehr bei 167,3, aktuell sind 204 Menschen an Corona erkrankt. Regionsweit meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 122,4.

Kommt ein mobiles Impfteam nach Kaltenweide?

Unterdessen kündigte die Region Hannover am Dienstag an, in Stadtvierteln und Ortschaften mit hohem Infektionsgeschehen auch als Folge von beengten Wohnverhältnissen mobile Impfteams im Kampf gegen das Coronavirus zu entsenden. Wo diese genau liegen und ob auch Langenhagen oder einer der Ortsteile wie Kaltenweide dazugehört, stehe aktuell noch nicht fest – das werde aktuell von den Behörden geprüft, sagte Borschel.

Mobile Impfteams sollen in Hotspots entsandt werden In einer gemeinsamen Erklärung lassen sich Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und Regionspräsident Hauke Jagau am Dienstag dergestalt zitieren, dass beengt lebende Menschen nicht Treiber der Pandemie sondern Opfer seien. Auch Migrantinnen und Migranten seien häufig betroffen, unterstreicht darin Onay. „Mit dem Impfangebot wollen wir besonders die Menschen schützen, die ein hohes Infektionsrisiko haben“, ergänzt Regionspräsident Hauke Jagau. „Wir schicken bereits seit Wochen mobile Testteams in Ortsteile und Quartiere, an denen wir ein erhöhtes Infektionsgeschehen beobachten.“ Zügige Impfungen könnten helfen, Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen und die Pandemie einzudämmen, meint Jagau.

Allerdings sagte Borschel auf Anfrage auch, dass die Region dazu keine Auskünfte geben würde. „Die Erfahrung aus dem Beginn der Pandemie zeigt, dass diese örtliche Zuschreibung schnell zu einer Stigmatisierung führt.“ Es sei „allerdings richtig, dass die Region Hannover aktiv mit Testteams in Wohngebiete und Kommunen geht, die ein auffälliges Infektionsgeschehen zeigen“ – so wie am Montagabend in Kaltenweide.

Beengte Wohngebiete stellen durchaus Gefahr dar

Bei der Analyse der Zahlen fließen Borschels Angaben zufolge „auch Sozialräume ebenso wie eine Clusterung nach Arbeitgebern oder anderen Kontaktpunkten“ ein. Diese ergäben kein rigides Schema, das eine einseitige Belastung in sehr dichten Wohnsituationen belegen würde. „Trotzdem lässt sich insgesamt feststellen, dass enge Wohnverhältnisse insbesondere von Familien ein signifikantes Kriterium für die Gefahr einer Corona-Infektion sind“, erläuterte der Regionssprecher. Daneben habe die Behörde aber auch festgestellt, – insbesondere seit der Verbreitung der britischen Virusmutation – dass es immer wieder örtliche Verbreitungen im ländlichen Bereich und in klassischen Einfamilienhaussiedlungen gebe.

Ein Beobachter der Corona-Tests auf dem Kaltenweider Platz am Montagabend war der stellvertretende Ortsbürgermeister Andreas Eilers. Über soziale Medien versuchte der WAL-Ratsherr, weitere Menschen zu motivieren, an dem kostenlosen Abstrich teilzunehmen. Eine Begründung für den möglichen hohen Infektionsgrad im Dorf hat er indes nicht. In der Tat könnten die teils beengten Wohnverhältnisse eine der Ursachen sein. Eine andere sieht er in den S-Bahnen. Diese seien in Stoßzeiten extrem voll, eine Ansteckungsgefahr trotz Mund-Nasen-Schutz durchaus möglich, meinte Eilers. „Der Anstieg des Inzidenzwertes muss aber nicht am Verhalten der Kaltenweider im Dorf liegen.“

Beweggründe für Tests sind unterschiedlich

Für Lara Anczykowski war ein Schnelltest am Montagabend eine klare Sache. Sie besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums in Langenhagen – ist aber seit geraumer Zeit im Homeschooling – und möchte mit dem bei der Familie lebenden französischen Austauschschüler eine Sightseeingtour durch Hannover machen. Da sei für sie und ihren Besucher ein Test nur logisch, sagte sie.

Waltraud Jahnke sieht es wesentlich pragmatischer. Da sie am nächsten Tag zu einem Logopäden muss, aber für einen erforderlichen Schnelltest keinen Termin mehr erhalten hatte, nutzte sie die Gelegenheit beim DRK. Anna Piegza nahm gleich ihre Tochter mit, die eigentlich – außerhalb der Corona-Pandemie – einen Kindergarten besucht. Doch da beide längere Zeit keinen Test mehr gemacht hatten, aber shoppen gehen wollen, ließen sie sich in dem aufgebauten Zelt jeweils einen Rachenabstrich nehmen.

Von Sven Warnecke