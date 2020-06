Langenhagen

Nach dem massenhaften Ausbruch des Coronavirus gibt es weitere positive Testergebnisse, doch die Zahl der Neuinfektionen steigt nicht mehr so rasant. Die Region Hannover bestätigt auf Anfrage fünf Neuerkrankungen mit Covid-19 in der vergangenen Woche. Seit Beginn der Infektionswelle bei dem Paketdienstleister ist die Zahl der Erkrankten damit auf insgesamt 161 gestiegen. Einige seien bereits wieder genesen, berichtete Regionssprecher Christoph Borschel am Donnerstag.

Bei zwei Infizierten handelte es sich um Mitarbeiter des Unternehmens, die zuvor nicht aktiv im Dienst waren und vor Wiederbeginn der Arbeit abgestrichen wurden.

Anzeige

Seit Beginn des Ausbruchs hat das Gesundheitsamt insgesamt 582 Proben bei UPS genommen, berichtet Borschel weiter. Bei einigen Personen seien mehrfach Abstriche genommen worden. Mitarbeiter, die ihren Dienst nach Urlaub oder längerer Abwesenheit wieder aufnehmen, würden zuvor getestet. Wie viele Angehörige der Belegschaft in Zusammenhang mit dem Ausbruch ebenfalls auf das Coronavirus getestet wurden, dazu konnte die Region keine Auskunft geben.

Weitere HAZ+ Artikel

Ende Mai waren zunächst 72 positive Ergebnisse bekannt

Am 28. Mai, also vor drei Wochen, waren zunächst 72 Infektionen bei dem Paketdienstleister mit Sitz am Rehkamp in Langenhagen bekannt geworden. Seitdem war die Zahl der positiven Test weiter gestiegen und hatte sich mehr als verdoppelt. Für 200 Menschen ordnete das Gesundheitsamt der Region eine Quarantäne an. Zwei positive Untersuchungen in einer Kita und einer Schule in Hannover stehen ebenfalls mit dem massenhaften Ausbruch bei UPS in Verbindung. „Das Infektionsgeschehen bei UPS hatte Auswirkungen auf die Zahlen in der gesamten Region“, berichtet Borschel. Einige Mitarbeiter wohnen auch außerhalb der Region. Die Gesundheitsämter der jeweiligen Landkreise seien „umgehend informiert“ worden.

Region: Alle betroffenen Bereiche flächendeckend getestet

Die Gewerkschaft Verdi hatte angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen bereits kurz nach Bekanntwerden Tests für die gesamte Belegschaft am Standort Langenhagen gefordert. Verdi-Sekretär Christoph Feldmann führte als Begründung eine erhebliche Verunsicherung unter den etwa 1000 Beschäftigten an. Die Firmenleitung von UPS betonte jedoch stets, dass lediglich das Verteilzentrum in Langenhagen und nicht die Auslieferungsfahrer betroffen seien. Auf die erneute Frage nach umfangreichen Tests aller Mitarbeiter bleibt die Antwort des Regionssprechers wage. „Das Infektionsgeschehen bei UPS ließ sich räumlich auf einzelne Bereiche einschränken. Die bislang betroffenen Bereiche von UPS wurden flächendeckend abgestrichen“, berichtet Borschel.

Von Julia Gödde-Polley