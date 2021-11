Langenhagen

Piepen, kurzes Rauschen, monotones Sprechen im Telegrammstil – so hört es sich an, wenn Polizei, Feuerwehr oder Rettungskräfte im Einsatz sind. Doch wie ist der Funkverkehr aufrechtzuerhalten, wenn die übliche Infrastruktur zusammenbricht, wenn Strommasten wegknicken und Leitungen tot sind? In Langenhagen hat die DLRG jetzt über fast fünf Stunden einen Ernstfall in einem gemeinsamen Szenario mit Rettungsorganisationen und der Region Hannover durchgespielt.

„Wie wichtig diese Übung ist, wurde zuletzt durch den Ausfall der Kommunikationswege bei der Flutkatastrophe im Ahrtal verdeutlicht“, betont Langenhagens DLRG-Sprecher Frank Berkemann.

Der Einsatzort ist nur virtuell vorhanden

An der DLRG-Wasserrettungsstation am Langenhagener Silbersee kamen jetzt etwa 30 Aktive zur sogenannten „Stabsrahmen- und Kommunikationsübung“ zusammen – zumindest per Funk. Denn die Beteiligten waren mit ihren Einsatzleitfahrzeugen auch an den beiden Übungsaußenstationen am Wietzesee und hinter der Kläranlage; ebenso einbezogen war die technische Einsatzleitung – die Fernmeldezentrale – der Region im Regionshaus in Hannover. Es galt, per Funk die Evakuierung eines Alten- und Pflegeheims zu koordinieren – rein virtuell. „Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir darauf verzichtet, ein konkretes Heim zu nennen“, erklärte Berkemann.

Erschwert wurde das Szenario dadurch, dass der für Behörden mit Sicherheitsaufgaben und Rettungsorganisationen standardmäßige Funkverkehr (BOS-Funk) nicht genutzt werden durfte. Die Beteiligten mussten auf Notfallmaßnahmen zurückgreifen, um die lebensrettende Kommunikation aufrechtzuerhalten. Dazu wird häufig der Amateurfunk eingebunden.

Im Einsatzleitwagen des ASB proben Holger Ramisch (vorn) und Ingo Dellwig, wie sich im Notfall unterschiedliche Funkwege zusammenführen lassen. Quelle: Ursula Kallenbach

Behörden brauchen in Notlagen Amateurfunker

Ein Vortrag über die Möglichkeiten des Amateurfunks ging der praktischen Übung deshalb voraus. Im Einsatzleitfahrzeug vom Arbeiter-Samariter-Bund Hannover-Stadt (ASB) probten Ingo Dellwig und Holger Ramisch am Silbersee, wie BOS-Funk und Amateurfunk miteinander funktionieren. „Im Regeleinsatz kommunizieren wir auf BOS-Funk, der Amateurfunk ist nur eine Rückfallebene“, verdeutlichte Ramisch. Für beides hätten sie aber die geprüfte Berechtigung. Der Amateurfunk sei in Gefahrenlagen durchaus wichtig. „Amateurfunker haben im Ahrtal die Funkstruktur mit einfachsten Mitteln aufgebaut“, verdeutlichte er.

Einige Kilometer lagen bei dieser Übung zwischen den beteiligten Stationen. „Man braucht eine gewisse räumliche Distanz, um zu sehen, dass die Technik funktioniert“, erklärten die ASB-Experten. Hauptsächlich ausgearbeitet und koordiniert haben den Part des Amateurfunks für diese Übung, die eineinhalb Jahre Planungsvorlauf hatte, der DLRG-Referent für Funk und Boot, Bernd Gevecke. Ihm zur Seite stand Andreas Kleiner als Fachberater Amateurfunk der Region Hannover.

Funkgeräte reichen nicht weit genug

„Die Region Hannover bedient sich im Katastrophenschutz mehrerer Fachberater zur Mitarbeit im Stab, mit Dienstausweis und Verschwiegenheitsverpflichtung“, sagte Kleiner. Der Amateurfunkdienst im Bundesgebiet leiste hilfreiche Dienste mit Zugriff auf 1500 Relaisstationen, sobald andere Kommunikationsstrukturen wegbrechen würden. „Für größere Entfernungen zwischen zehn und 100 Kilometern bedient man sich der Relaisstationen an exponierten Standorten.“ Diese Funktechnik dürfe jedoch nur von den knapp 70.000 von der Bundesnetzagentur staatlich geprüften Funkamateuren genutzt werden.

„Auch bei der Region Hannover haben inzwischen einige Mitarbeiter die Prüfung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst erfolgreich absolviert. Die Region beabsichtigt diesen Bestand noch weiter auszubauen“, berichtete der Fachberater.

Bei der Übung an der DLRG-Rettungsstation am Silbersee gibt der Fachberater Amateurfunk der Region Hannover, Andreas Kleiner, sein Wissen weiter. Quelle: Ursula Kallenbach

Stadt Langenhagen beurteilt Übung positiv

Laut Kleiner gibt es aktuell 65.000 Funkamateure mit Sachkundeprüfung in Deutschland. „Auch bei der Region Hannover haben inzwischen sechs Mitarbeiter die Prüfung für Amateurfunker gemacht.“

„Die Stadt Langenhagen hat die Zusammenarbeit mit den Organisationen positiv gewürdigt“, berichtete Langenhagens DLRG-Sprecher Berkemann am Sonntag im Anschluss an die Übung. Neben der DLRG-Ortsgruppe Langenhagen, dem ASB Hannover-Stadt und Funkamateuren des Bereichs Notfunk hatte auch die Johanniter-Unfallhilfe Hannover-Wasserturm teilgenommen.

