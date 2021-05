Langenhagen

Auch wenn die Wassertemperaturen momentan noch etwas für Hartgesottene sind, kann die Schwimmsaison jetzt starten: Die Lebensretter der DLRG Langenhagen haben am Sonnabend ihren Wachdienst am Silbersee aufgenommen. „Bis zum 12. September werden wir jetzt wieder die Wochenenden ehrenamtlich am See sein“, so der DLRG Sprecher Frank Berkemann.

Neues Schlauchboot geht in Dienst

Zum offiziellen Anschwimmen sprangen diesmal nur Torsten Semmler als Vorsitzender der Ortsgruppe, Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer mit seinem Sohn Timm sowie Björn Fiedler und Michael Sommer von der DLRG in den 14 Grad kalten See. Zudem tauften Torsten Semmler und Mirko Heuer im Beisein des technischen Leiters Michael Sommer das neue Motorrettungsboot auf den Namen Löwe. Der Name wurde in Anlehnung an das Langenhagener Stadtwappen gewählt, die Stadt hatte den Kauf finanziell gefördert. Das Boot ersetzt ein kleineres Schlauchboot, das in die Jahre gekommen war.

Die Jungfernfahrt im neuen Boot. Quelle: Frank Berkemann (DLRG Langenhagen)

In den vergangenen Wochen wurden die Sanitärräume in der Wasserrettungsstation saniert. Auch hiervon machte sich der Bürgermeister ein Bild – und war vom Ergebnis positiv überrascht. Die Arbeiten seien laut DLRG-Sprecher Berkemann dringend notwendig gewesen, um Gebäudeschäden zu verhindern. Die öffentlichen Toiletten am ehemaligen Kiosk hingegen sind zurzeit noch geschlossen, nachdem es dort zu massivem Vandalismus gekommen war. Als Ersatz stehen am Silbersee insgesamt vier Mobiltoiletten für die Besucher des Naherholungsgebietes bereit.

Flaggen zeigen die Dienstbereitschaft an

Die DLRG-Rettungsschwimmer versehen ihren Wachdienst auch in diesem Jahr nur an den Wochenenden jeweils ab 11 Uhr. Die Dienstbereitschaft ist an den gehissten Flaggen vor der Wasserrettungsstation zu erkennen. Wie schon im Vorjahr werden immer nur feste Wachmannschaften mit je etwa zehn Rettungsschwimmern am Silbersee ihren ehrenamtlichen Dienst verrichten, damit nicht plötzlich der gesamte Verein durch das Coronavirus außer Gefecht gesetzt werden kann. Schnelltests zu Schichtbeginn sind Teil der Vorsichtsmaßnahmen. Die Mannschaften wechseln von einem Wochenende zum nächsten.

Kilian und Larissa Semmler hissen die DLRG-Flagg. Die rot-gelbe Flagge darunter zeigt an, dass der Silbersee ein von Rettungsschwimmern gesichertes Badegebiet ist. Quelle: Frank Berkemann (DLRG Langenhagen)

Die DLRG-Rettungsschwimmer werden in Niedersachsen erst in der dritten Priorisierungsgruppe geimpft. Zurzeit sind nur wenige der ehrenamtlichen Wasserretter in Langenhagen gegen das Coronavirus geschützt, die durch ihre berufliche Priorisierung beim Impfen zum Zuge gekommen waren. „Aufgrund der schnell wechselnden Bedingungen mit dem Virus kann die DLRG Langenhagen nicht versprechen, dass an jedem Wochenende der Wachdienst durchgeführt werden kann“, so Ortsgruppen-Sprecher Berkemann.

Lesen Sie auch DLRG-Wachturm am Silbersee stand früher am Aegi in Hannover

DLRG: Bitte nach Alkoholkonsum nicht ins Wasser gehen

Vom Versorgen kleinerer Wunden über die Suche nach vermissten Kindern am Strand bis hin zu Einsätzen mit Wasserrettungen können die Mitglieder der DLRG fast jeder Situation gerecht werden. In der Saison 2020 hatte es fünf Wasserrettungen gegeben. Einen Mann hatten die Ehrenamtlichen dabei im Juli nur noch tot bergen können. Insgesamt hatten 96 DLRG-Wachgänger im vergangenen Jahr 3662 Stunden und damit deutlich weniger Zeit als sonst bei der Wasserrettung am Silbersee absolviert. Während in normalen Jahren bei bestem Sommerwetter bis zu 30 Wachgänger gleichzeitig am Badesee im Einsatz sind, musste die DLRG wegen der Corona-Pandemie dabei 2020 Abstriche machen.

Die Wasserrettungsstation der DLRG Langenhagen am Silbersee. Der Wachturm stand früher in anderer Funktion am Aegi in Hannover Quelle: Frank Berkemann (DLRG Langenhagen)

Eindringlich appellieren die Lebensretter an die Badegäste, nach Alkoholkonsum unbedingt auf das Schwimmen zu verzichtet werden, da in den vergangenen Jahren viele tödliche Schwimmunfälle auf Alkoholkonsum zurückzuführen waren. Deshalb lautet die Bitte der Rettungsschwimmer auch: „Achten Sie auf ihre Badenachbarn!“

Noch ein weiterer Appell geht an die Besucher des Silbersees: Diese sollten ihre mitgebrachten Flaschen wieder mitnehmen oder in Mülleimern entsorgen, da es in der Vergangenheit sehr häufig zu Schnittverletzungen durch Scherben an den Füßen kam. Insgesamt versorgten die Wachgänger in der vergangenen Saison am Silbersee 78 leichtere Verletzungen. Meist handelte es sich dabei um Insektenstiche – oder aber um Schnittverletzungen an den Füßen.

Von Frank Walter