Engelbostel

Seit fünf Jahren gibt es in Engelbostel einen offenen Bücherschrank – aufgestellt damals vom DRK-Ortsverein, finanziert vorwiegend aus Spenden. Der Schrank steht in zentraler Lage vor der Begegnungsstätte an der Kreuzwippe. Und doch muss ein neues Modell her – denn der bisherige Schrank ist marode und wirkt so, als würde er in Kürze auseinanderfallen.

„Der Schrank sieht nicht mehr wirklich schön aus“, sagt Heike Haster, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins. Sie zeigt auf das morsche Material und auf eine Leiste aus Holz, die bereits herausgebrochen ist. Außerdem fehlt an einer der Schranktüren bereits die Fensterfront. „Wir dachten erst, das hätten Jugendliche kaputtgemacht. Das stimmt aber nicht“, sagt die Vereinsvorsitzende Cornelia Mattutat. Der Schrank steht an einem ungeschützten Standort, Wind und Wetter haben also auch ihren Anteil am schleichenden Verfall.

Materialkosten für öffentlichen Bücherschrank in Langenhagen sind gestiegen

Dass der Schrank nicht ersatzlos wegfallen soll, steht außer Frage. „Er wird nach unserer Beobachtung von den Engelbostelern auch sehr gut angenommen“, sagt Haster. „Ob für Bücher oder DVDs, da gibt es einen regen Austausch.“ Das damals gekaufte Modell hatte vor fünf Jahren rund 2000 Euro gekostet, sagt die stellvertretende DRK-Vorsitzende. Für diesen Preis wird es aber keinen neuen Schrank geben, dazu tragen auch gestiegene Materialkosten bei.

„Ich habe mich bereits erkundigt bei verschiedenen Tischlern. Mit 3000 Euro müssen wir rechnen“, sagt Haster. Jedoch sei man als Ortsverein nicht in der Lage, eine solche Summe aus dem Stand zu stemmen. „Wir hoffen, dass wir das im Ort als Gemeinschaftsprojekt mehrerer Vereine auf die Beine stellen können. Vielleicht helfen uns ja auch der Ortsrat Engelbostel oder die Stadt Langenhagen“, sagt Haster.

Spenden für einen neuen Bücherschrank erwünscht

Dass das nötige Geld für den offenen Bücherschrank fehlt, hat im weiteren Sinne auch mit Corona zu tun. Denn wegen der Pandemie war die Kleiderstube des DRK-Ortsvereins Engelbostel, die sich an der Wilhelm-Hirte-Straße befindet, für lange Zeit geschlossen. „In der Kleiderstube haben wir natürlich normalerweise Einnahmen, die wir dann auch für andere Projekte nutzen können“, sagt Heike Haster. Dazu zähle eben auch der Bücherschrank.

Im ersten Quartal 2022 will der DRK-Ortsverein, der den Bücherschrank betreibt und mithilfe von Ehrenamtlichen auch immer wieder reinigt, ein neues Modell aufstellen und eröffnen. Dies wird vermutlich nur mit Spenden funktionieren. Interessierte, die sich mit kleinen oder großen Geldbeträgen daran beteiligen möchten, sollten eine E-Mail an die Vereinsvorsitzende unter der Adresse cornelia.mattutat@web.de senden, um sich über diese Kontaktaufnahme über Spendenhöhe und -konto auszutauschen.

