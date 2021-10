Langenhagen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Dienstag, 26. Oktober, erneut um Blutspenden. Dabei können die Freiwilligen gleichzeitig eine Typisierung für die Deutsche Stammzellenspenderdatei (DSD) durchführen lassen. So kann erfasst werden, wer als möglicher Stammzellspender für erkrankte Menschen infrage kommt. Die Helfer des DRK-Blutspendedienstes und die DSD stehen von 16 bis 19.30 Uhr in der IGS an der Konrad-Adenauer-Straße 21 für die Blutabnahme bereit.

Jeder, der spenden möchte, sollte sich gesund fühlen und seinen Personalausweis oder Blutspenderausweis mitbringen. Generell können 18- bis 72-Jährige Blut spenden. Bei der Aktion gelten die allgemeinen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.

Von Fiona Lechner