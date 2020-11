Langenhagen

Groß und laut waren sie nie, die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag. Wegen der Corona-Beschränkungen musste das Gedenken an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen in diesem Jahr auch in Langenhagen allerdings ohne Öffentlichkeit erfolgen und damit deutlich kleiner als üblich ausfallen. Am Ehrenmal vor der Elisabethkirche war es das Rote Kreuz, das bereits am Sonnabend ein Gesteck niederlegte, um der Opfer zu gedenken. Der DRK-Ortsverein Langenhagen beteiligt sich in jedem Jahr an der Gedenkveranstaltung.

Von Frank Walter