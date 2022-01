Langenhagen

Wer gleich im neuen Jahr etwas Gutes tun will, kann am Dienstag, 11. Januar, in Langenhagen Blut spenden. Dafür steht ein Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) von 16 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule, Ada-Lessing-Platz 9 (ehemals Hindenburgstraße), bereit.

Das DRK setzt auch während der Corona-Pandemie auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Blutpräparate sind notwendig für die Patientenversorgung. Blut spenden darf jeder Mensch im Alter von 18 bis 72 Jahren, sofern er sich gesund und fit fühlt. Spendende sollten ihren Personalausweis oder den amtlichen Reisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis dabeihaben. Der DRK-Blutspendedienst NSTOB Springe kümmert sich um die Einhaltung der Hygienebedingungen vor Ort.

Von Fiona Lechner