Langenhagen

In der Arztpraxis kann ja jeder. Oder beim Rechtsanwalt. Louis Arnekker hat sein Praktikum an einem recht ungewöhnlichen Ort absolviert: auf einem Schiff. Der Zehntklässler der IGS Süd aus Langenhagen befand sich auf der Schillig, einem Tonnenleger des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee.

„Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe viel erlebt, konnte auch viele Fragen stellen“, sagt Louis. Zu den Aufgaben auf dem Schiff, das dem deutschen Staat gehört und ähnlich agiert wie die Wasserschutzpolizei, gehörte beispielsweise die Berechnung von Strömungen des Meeres. Die Daten werden via Messgeräten ermittelt und dann von einer externen Firma ausgewertet.

Zunächst wollte sich Louis bei der Polizei bewerben. „Mein Onkel arbeitet aber auf dem Schiff als Maschinist. Was er dort macht, hat mich interessiert – er hat früher immer spannende Geschichten von seiner Arbeit erzählt“, berichtet der Zehntklässler.

Familiäres zieht Jugendlichen auf hohe See

Louis darf das Schlauchboot steuern. Quelle: privat

Dank des Onkels waren zugleich Betreuung und Aufsichtspflicht für Louis gewährleistet. Ohnehin fühlte er sich auf dem Schiff gut aufgehoben: Da der Kapitän in der Nähe des Heimathafens Wilhelmshaven lebt, schlief dieser zu Hause – und damit war auf dem Schiff, auf dem sechs Leute arbeiten, das Bett des Kapitäns für Louis frei. Zwar keine Suite wie auf dem Traumschiff, aber immerhin: die Kajüte des ranghöchsten Offiziers für den Praktikanten. Das Schiff war ausgestattet wie eine kleine Wohnung: mit Badezimmer, Küche und mehreren Kajüten, erzählt Louis nach seiner Rückkehr. Die Besatzung versorgt sich selbst, die Tiefkühltruhe ist nach einem Landgang stest gut gefüllt. „Ein Mechaniker war aber auch ein guter Koch“, sagt der 15-Jährige.

In der ersten Woche ging es raus aufs Meer mit Erkundungsfahrten und Messungen, in der zweiten Phase des Praktikums dann aber leider nicht mehr, erzählt Louis. Der Grund: Die Seeschleuse in Wilhelmshaven war kaputt, der Tonnenleger musste am Kai liegen bleiben. „Daher blieb mehr Zeit dafür, dass ich mir den Maschinenraum angucken durfte“, berichtet Louis. „Ich konnte sogar kleine Arbeiten ausführen“, berichtet Louis und erzählt von Testfahrten mit dem Schlauchboot, „das durfte ich sogar mal steuern“.

Oder lieber doch zur Polizei ?

Louis Arnekker hat sein Praktikum auf einem Schiff absolviert - wie passend daher, dass es vor der IGS Süd eine große Boje und daher maritimes Flair gibt. Quelle: Stephan Hartung

Und Freizeit blieb auch. Das Schiff „arbeitet“ nur werktags, am Wochenende fuhr Louis, für den Seekrankheit kein Thema war, zurück nach Langenhagen. Für die Zukunft sei der Dienst auf einem Schiff „aber nur Plan C oder D, ich möchte sehr gern zur Polizei“. Später möchte er mal bei der Polizei studieren, dort hat er auch in der neunten Klasse schon ein Praktikum absolviert.

Von Stephan Hartung