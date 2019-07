Langenhagen

Die von den meisten Kindern herbeigesehnten Sommerferien haben endlich begonnen. Wer in der schulfreien Zeit noch Abwechslung sucht, sollte dem Langenhagener Spielmobil der mobilen aufsuchenden Jugendarbeit – kurz Maja – einen Besuch abstatten. Denn am Montag, 8. Juli, geht das Gefährt wieder auf die Sommertour.

Natürlich wird für Nskaocoi , Eis und kleine Snacks gesorgt und wir werden in jeder Woche kleine Turniere im Bereich Sport und Spiel anbieten", kündigt Qdnrxuv ferner an.

Ugb lbekkli Efdruec: 9. ryk 52. Xwni wz Dpwtzhmrfwczct jk Xwkdxyrz an der Freiligrathstraße; 15. bis 19. Juli auf dem Pausenhof der Grundschule Godshorn am Rährweg; 22. bis 26. Juli auf dem Areal des Abenteuerlandes am Rande des Silbersees; 29. Juli bis 2. August auf dem Gelände des Interkulturellen Erlebnisparks im Kaltenweider Weiherfeld am Ende der Pfeifengrasstraße und zum Ende der Ferien steht das Maja-Mobil vom 5. bis 9. August auf dem Spielplatz am Söseweg.

