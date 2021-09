Langenhagen

Unter dem diesjährigen Motto „#offen geht“ wird die bundesweite Interkulturelle Woche vom 26. September bis 3. Oktober auch in Langenhagen mit zahlreichen kostenlosen Angeboten belebt.

Scharlé: Künftig gern jedes Jahr eine Interkulturelle Woche

In Langenhagen blieb die Interkulturelle Woche, die bundesweit bereits seit Jahrzehnten begangen wird, bislang weitgehend außen vor. Erst 2020 hatte man diese verbindende Idee am Quartierstreff Wiesenau im kleinen Rahmen aufgenommen. Bewohner aus der Nachbarschaft hatten damals ihre kulturellen Wurzeln vorgestellt. „Diesmal wollen wir es gern größer aufziehen“, sagt Anna-Marie Eichhorn vom Quartierstreff. Dafür hat sich nun ein bunter Kreis, bestehend aus der VHS Langenhagen, dem Quartierstreff, dem Diakonieverband Hannover-Land und dem Integrationsbeirat der Stadt Langenhagen zusammengefunden. „Und künftig wollen wir gern jedes Jahr eine lokale Woche organisieren“, sagt Justyna Scharlé, Integrationsbeauftragte der Stadt Langenhagen. Sie erhofft sich dadurch den Abbau von Vorurteilen und ein besseres Miteinander in Langenhagen.

In diesem Jahr bietet das vielfältige Programm für Jüngere und Ältere Möglichkeiten für neue Begegnungen, neue Erfahrungen, neue Perspektiven und neue Freundschaften. Alle Veranstaltungen sind für die Teilnehmer kostenfrei. Nur vereinzelt sind Anmeldungen notwendig.

Das erwartet die Besucher bei der Interkulturellen Woche

Los geht es mit einem Workshop am Montag, 27. September, ab 17 Uhr im VHS-Treff (Anmeldungen dort). Dann wird ein Referent der Organisation Weltwärts über seine Erfahrungen im Freiwilligendienst im Ausland berichten. „Daran darf sich gern eine Diskussion über den Klimawandel und das Thema globale Gerechtigkeit anschließen“, sagt Annika Eskera von der Volkshochschule. Das „Treffen der Kulturen“ am Quartierstreff Wiesenau ist auf zwei Tage verteilt. Am Dienstag, 28. September, und Freitag, 1. Oktober, jeweils ab 16 Uhr, erwartet die Besucher ein offener Austausch im Sitzkreis, bei dem Wiesenauer ihre Kulturen vorstellen.

Märchen aus aller Welt erwarten Kinder ab sechs Jahren im Leseclub am Mittwoch, 29. September, ab 15 Uhr auf dem Quartiersplatz Wiesenau. „Move on up: Ich kam aus dem Elend und lernte zu leben“, hat der Autor Philip Oprong Spenner sein Buch betitelt, das er auf Einladung des Integrationsbeirates und der VHS (Anmeldung dort) ebenfalls am Mittwoch, 29. September, ab 18 Uhr im VHS-Treffpunkt vorstellen wird. Es beschreibt den ungewöhnlichen Lebensweg eines Kenianers, der in Nairobi als Straßenkind begann und ihn bis nach Hamburg führte, wo sich Spenner heute als Lehrer für benachteiligte Jugendliche engagiert. „Mit viel Mut, Glauben und Hoffnung hat er seinem Leben eine andere Wendung gegeben“, sagt Frédérique Anthierens-Isaak vom Integrationsbeirat. Interessierte können die Lesung entweder direkt vor Ort oder auch in einer Videokonferenz verfolgen.

Ältere treffen sich an der Elisabethkirche

„Angekommen: Tag der älteren Generation“ hat der Diakonieverband Hannover-Land seinen Beitrag zur Interkulturellen Woche überschrieben. Ältere können sich dabei am Freitag, 1. Oktober, von 10 bis 12 Uhr auf dem Vorplatz der Elisabethkirche bei Kaffee und Kuchen austauschen. Geplant sind laut Diakoniemitarbeiterin Jessika Kind kurze Interviews zum Thema Inklusion und Integration. Zudem wollen sich der Integrationsbeirat und der Seniorenbeirat dort vorstellen.

Das Finale der Interkulturellen Woche ist einem jungen Langenhagener vorbehalten: Der künstlerisch besonders talentierte Schüler Josef Ahmed stellt eine Auswahl seiner Zeichnungen im Quartierstreff Wiesenau vor. Die Vernissage ist für Sonnabend, 2. Oktober, 15 bis 18 Uhr geplant, anschließend sind die Bilder dann sechs Wochen lang dort zu sehen.

Bundesweit sind 500 Kommunen dabei

Weitere Informationen zum Programm finden Interessierte in den Broschüren im Eingangsbereich des Rathauses sowie auf der Internetseite der Stadt Langenhagen unter www.langenhagen.de.

Die Interkulturelle Woche findet bereits seit 1975 statt und wird heute von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten, Unternehmen, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen. In mehr als 500 Städten und Gemeinden gibt es jeweils rund 5000 Veranstaltungen. Auch der „Tag des Flüchtlings“ ist Bestandteil der Interkulturelle Woche.

