Langenhagen

Martina Rust ist sprachlos – aber vor allem dankbar. Die Chefin des Roten Kreuzes Langenhagen (DRK) hatte mit ihrem Helferteam zur Blutspende in der Stadt aufgerufen. Diesem Appell sind ihren Angaben zufolge erfolgreich 86 Spender in die IGS an die Konrad-Adenauer-Straße gefolgt. Darunter waren immerhin auch sieben Neulinge. Für diese hohe Bereitschaft sagt Rust, die auch Chefin des DRK Region Hannover ist, einfach: „Danke“. Denn Blutsplasma werde nicht nur in der Corona-Krise dringend benötigt, sondern vor allem auch in den Unwettergebieten im Westen und Süden Deutschlands.

Dem Aufruf waren die vielen Spender gefolgt, obwohl ihr Team wegen der Pandemie auf das lieb gewonnene „Dankeschön“-Büfett verzichten musste. Zudem mussten die Spender wegen der geltenden Regularien Schlange stehen. Doch das habe niemanden abgeschreckt, meint auch Roswita Falkenberg. Die stellvertretende DRK-Vorsitzende ist seit geraumer Zeit für die Blutspende in Langenhagen verantwortlich. Die Termine gehen weiter am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. August, jeweils von 13 bis 19 Uhr im CCL, Marktplatz, in Langenhagen weiter.

Von Sven Warnecke