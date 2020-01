Langenhagen

Das Langenhagener Stadtfest steigt in diesem Jahr bereits zum 33. Mal. Vom 17. bis 19. Juli können Besucher im Zentrum nun wieder essen, trinken und feiern. Den Termin hat Stadtsprecherin Sabine Mossig auf Nachfrage bekannt gegeben. Damit beginnt die dreitägige Party auf dem Marktplatz ein Wochenende früher als im vergangenen Jahr.

Michael Grimm richtet abermals die Sommersause aus – gemeinsam mit Holger Kunze, dem Betreiber der Gaststätte Langenhagen Classic am Marktplatz. „Eigentlich wie immer“, sagt Grimm über die Uhrzeiten zum Fest. Freitagnachmittag falle der Startschuss. Bis Sonntagabend können sich die Besucher auf Programm und Musik freuen. Der Termin am Wochenende nach dem Schützenfestende in Hannover erhöhe die Chancen, dass Schausteller in die Flughafenstadt kommen, sagt Grimm.

Planungen laufen bereits

Die Details stehen noch nicht fest. Doch der Veranstalter führt eigenen Angaben zufolge bereits Gespräche mit Bands und Händlern. Grimm will wieder drei statt nur zwei Bühnen aufstellen. Die Disko findet erneut Platz im Rathaus-Innenhof. Geplant ist zudem eine irische Bühne in der Mitte der Ostpassage. Dort soll es ruhigere Musik geben. Zudem wollen die Organisatoren Sitzgelegenheiten aufstellen.

Besucher können sich überdies den beliebten Jazz-Frühschoppen am Sonntagvormittag vormerken. Die Geschäfte im City-Center öffnen Grimms Angaben zufolge voraussichtlich am 19. Juli wieder. Interessierte können dann beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Läden bummeln. Fahrgeschäfte plant der Organisator erneut auf der Wiese zwischen Markthalle und Stadtbahnhaltestelle.

Veranstalter: Risiko muss überschaubar sein

Mit dem Stadtfest im vergangenen Jahr ist Grimm zufrieden. Sonst hätte er sich auch nicht noch einmal beworben, sagt er selbst. Das Wetter spielte mit, und die Besucher kamen trotz Hitze auf den Marktplatz. Allerdings würden die Auflagen zum Beispiel für die Sicherheit immer höher. Für eine solche Veranstaltung müsse das Risiko – besonders finanziell – überschaubar sein, berichtet der Ausrichter. Grimm ist deshalb auf der Suche nach Sponsoren. Zudem können sich Interessierte, die sich bei der Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentieren wollen, per E-Mail an grimm.veranstaltung@yahoo.de melden.

Von Julia Gödde-Polley