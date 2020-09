Langenhagen

Wie kommt ein Imkerverein durch die Corona-Krise? Was machen die „Honigbauern“ eigentlich in dieser Jahreszeit? Und wie ist es um den Nachwuchs bestellt? Antworten auf diese Fragen liefert der Imkerverein Langenhagen (IVL).

Einmal pro Woche trifft sich eine kleine Abordnung des Vereins auf dem Gelände am Wasserturm. „Sonst sind wir viel mehr, aber in der Corona-Zeit machen wir unsere Arbeit in dünner Besetzung“, sagt der Vorsitzende Siegfried Neske. Die Arbeit, das ist auch die Kontrolle der rund 20 Lehrbienenstände. In den großen Kisten, den sogenannten Zargen, befinden sich die Völker – und die Tiere vermehren sich ungeachtet der Pandemie weiterhin. „Ein Imker kann die Bienen nicht allein lassen. Die müssen wie Kinder beaufsichtigt werden“, sagt Neske. Wenn es in der Zarge zu voll wird, muss diese um eine weitere Ebene aufgestockt werden. „Wie in einer Familie, wenn es zu viel Nachwuchs gibt und die Drei-Zimmer-Wohnung nicht mehr ausreicht“, sagt Neske.

Das ist der Lehrbienenstand des Imkervereins. Quelle: Stephan Hartung

5000 Bienen reichen für das Überwintern

Wenn man in der Natur Bienenschwärme sieht, ist dies übrigens ein untrügliches Zeichen. „Dann hat der jeweilige Imker sein Handwerk schlecht erledigt. Wenn es den Bienen zu voll wird und man nicht aufstockt, dann schwärmen sie aus und suchen sich ein neues Zuhause“, sagt der Vorsitzende. Er schätzt, dass ein Volk bis zur Sommersonnenwende auf 40.000 bis 50.000 Bienen anwächst. Mit nur 5000 kommt es aus dem Winter. Und weil die Bienen den Imker eben brauchen, „ist ein Volk, das nicht vom Imker eingefangen wird, zum Tode verurteilt“.

Das ist der Imkerverein Langenhagen Der Imkerverein Langenhagen (IVL) ist einer der ältesten Vereine der Stadt, er ist aus dem 1863 gegründeten Imkerverein für die Stadt Hannover und Umgebung entstanden. Am Wasserturm im Stadtpark Langenhagen befindet sich das Vereinsgelände inklusive des Lehrbienenstandes. Der Verein zählt knapp 120 Mitglieder, das sind 80 mehr als noch 2006. „Das ist auf unsere damals gestarteten Ausbildungen von Jungimkern zurückzuführen“, sagt Siegfried Neske, IVL-Vorsitzender seit 2004. Der Imkerverein hat sich die Förderung und Verbreitung der Bienenhaltung auf die Fahnen geschrieben, damit durch Bestäubungen an Wild- und Kulturpflanzen eine artenreiche Natur erhalten und das ökologische Gleichgewicht gewahrt bleiben.

Wie man dieses Handwerk korrekt ausübt, lehrt der IVL in eigenen Ausbildungen auch den sogenannten Jungimkern. Wobei das nicht vom Alter abhängt: Ein Jungimker kann 18 oder auch 80 Jahre alt sein, er verfügt nur noch nicht über entsprechende Kenntnisse. 100 Jungimker bildet der IVL pro Jahr aus. An den dreitägigen Grundlehrgängen, die zwei Tage Theorie und einen Tag Praxis umfassen, nehmen jeweils rund 30 Personen teil. Wegen der Corona-Pandemie gibt es seit März aber keine Kurse mehr. „Man könnte gar nicht die Abstände einhalten, weil wir eng zusammenstehen und auch in die Kisten schauen und die Waben rausziehen“, sagt IVL-Kassenwart Rüdiger Orschiedt.

Fokus auf die Königin: Die wichtigste Biene des Volkes ist am blauen Punkt zu erkennen, den hat ihr der Imker verpasst. Quelle: Stephan Hartung

Königin mit blauem Punkt

Zur Grundausbildung gehört auch ein Honig-Lehrgang. Im Keller des Wasserturms besitzt der IVL eine Schleudermaschine. Dieser Vollautomat schleudert die Waben so lange, bis kein Nektar mehr darin ist. Weil es aber erst 2021 wieder Ausbildungskurse geben wird, bietet der IVL den Interessierten an, immer freitagnachmittags zum Vereinsgelände zu kommen, den Verantwortlichen zuzuschauen und Fragen zu stellen. Denn die Ausbildung von Jungimkern und die dadurch erfolgende Bindung ist wichtig für den Verein und seine Mitgliederzahl.

IVL-Vorsitzender Siegfried Neske demonstriert die Arbeit an der Honig-Schleudermaschine. Quelle: Stephan Hartung

Hätten Sie es gewusst? Wissenswertes rund um die Biene Wespe oder Biene? Gerade in der Bewegung ist die Differenzierung für Laien nicht ganz einfach, während Experten sogar Unterschiede bei den Flügeln erkennen können. Grundsätzlich gilt: Bienen sind bräunlich, Wespen schwarz-gelb. Ein Imker kann von seinem Volk 30 bis 40 Kilogramm Honig pro Jahr ernten. Das Volk produziert zwar etwa das Doppelte, braucht aber auch genug Honig für den Eigenbedarf. Die Königin ist das einzige geschlechtsreife weibliche Tier im Volk der Honigbienen. Sie legt bis zu 2000 Eier – pro Tag. Die Königin erhält von den Imkern in jedem Jahr eine andere Farbmarkierung, ähnlich wie die TÜV-Plakette auf dem Autokennzeichen. 2020 ist Blau dran. In den kommenden Jahren folgen dann Weiß, Gelb, Rot und Grün. Zu einem Bienenvolk gehören auch Arbeiterinnen und die männlichen Drohnen. Wenn die Drohnen ihre Aufgaben erfüllt haben, werden sie von den Arbeiterinnen aus dem Stock geworfen. Die Drohnen können in anderen Völkern nur noch dann unterkommen, wenn diese noch keine geordnete Einheit bilden.

Auch Orschiedt kam über eine Jungimkerausbildung zum IVL, mittlerweile ist er Vorstandsmitglied. „Das Imkern ist faszinierend. Man beschäftigt sich jetzt viel intensiver als zuvor mit Natur und Tierwelt“, sagt der Lehrter, während er an einem Lehrbienenstand Rauch in die Zargen pustet und dadurch das sich in die Waben zurückziehende Volk besser kontrollieren kann. Was für den Außenstehenden wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen wirkt, ist für einen Fachmann keine schwere Aufgabe: Beim Prüfen der Waben hat er die Königin schnell gefunden. Sie ist die größte Biene im Volk, die Imker hatten sie vor Monaten mit einem blauen Filzstift gekennzeichnet.

