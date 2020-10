Engelbostel

Merlin Langrehr hat das, was er selbst eine „Einhornstelle“ nennt. „So etwas gibt es eigentlich gar nicht“, sagt er dazu. Gibt es in diesem Fall aber doch: Der junge Diakon hat kürzlich in der Martinsgemeinde Engelbostel-Schulenburg eine volle Stelle in der Jugendarbeit angetreten und kann darauf bauen, dass er in den kommenden fünf Jahren dort tätig sein kann.

Diakone, also studierte Religions- und Sozialpädagogen, arbeiten häufig auf Stellen, deren Zuschnitt für die persönliche Lebensplanung nicht optimal ist: Sie teilen ihre Arbeitszeit auf verschiedene Kirchengemeinden oder kirchliche Einrichtungen auf und haben zudem zeitlich eng befristete Verträge. Vor diesem Hintergrund ist die Diakonstelle in Engelbostel-Schulenburg für Merlin Langrehr ein Glücksfall. „Wäre diese Stelle hier nur in Teilzeit oder für zwei Jahre ausgeschrieben worden, wäre sie für mich deutlich weniger attraktiv gewesen“, sagte er.

Von Stephan Hartung