Langenhagen

Am 12. September können Langenhagenerinnen und Langenhagener ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin, den Rat und den Ortsrat wählen. Ebenfalls stehen ein neuer Regionspräsident oder eine Regionspräsidentin zur Wahl sowie die Regionsversammlung. Außer bei den Direktwahlen haben alle Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, drei Stimmen frei auf die Kandidatinnen und Kandidaten zu verteilen – insgesamt sind es (inklusive Ortsrat) elf Stimmen.

Am 26. September sind dann die Wahlen zum Bundestag. Falls es bei der Wahl zur Regionspräsidentin oder zum Regionspräsidenten beziehungsweise bei der Wahl zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister zu einer Stichwahl kommt, findet diese am Tag der Bundestagswahl, 26. September, statt.

Das sind die Kandidaten für das Bürgermeisteramt

Neben Amtsinhaber Mirko Heuer von der CDU treten zur Wahl als künftige Verwaltungschefin oder -chef Afra Gamoori (SPD), Marion Hasenkamp („Die Partei“), Wilhelm Behrens (Die Unabhängigen), Andreas Eilers (WAL) und Kamran Qamar (Change Langenhagen) an. Vier der sechs Kandidatinnen und Kandidaten haben sich im Juli den Fragen der HAZ/NP-Leser in einem Wahlforum gestellt.

CDU-Kandidat Mirko Heuer sieht für seine zweite Amtszeit durchaus Verbesserungspotenzial, ist aber auch überzeugt, dass ihm das Amt liegt. „Die Bürokratie gängelt uns“, sagt er im Interview.

An die Spitze die Verwaltung möchte die 30-jährige SPD-Kandidatin Afra Gamoori rücken. „Wir müssen wegkommen von diesem alten politischen Stil“, sagt die Lehrerin aus dem Norden Hannovers im Interview.

Als neuen Rathauschef sieht sich Andreas Eilers, Kandidat der Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL). „Ich gewinne“, gibt er sich in einem Gespräch mit der Redaktion siegessicher.

Erstmals kandidiert mit Marion Hasenkamp ein Mitglied der Satirepartei „Die Partei“ für das Amt der Bürgermeisterin. Sie wünscht sich ein Tempolimit für Flugzeuge und Karl-May-Festspiele am Silbersee.

Die Wählergemeinschaft Die Unabhängigen geht mit Wilhelm Behrens, die von Change mit Kamran Qamar ins Rennen um den Posten als Verwaltungschef im Rathaus. Beide Kandidaten stellen sich hier vor.

Das sind die Kandidaten für den Rat

In der Stadt treten 209 Kandidatinnen und Kandidaten für 42 Sitze im neuen Rat an. Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden.

Das sind die Kandidaten für den Ortsrat

Um die elf Sitze im Ortsrat Godshorn bewerben sich 30 Kandidaten aus sechs Parteien, in Krähenwinkel sind neun Sitze zu vergeben. Dort stehen 21 Kandidaten aus vier Parteien und einer Wählergruppe zur Wahl. In Schulenburg werden sieben Sitze vergeben, um die sich 19 Kandidaten, verteilt auf vier Parteien, bewerben. In Engelbostel geht es um neun Sitze. Insgesamt 30 Kandidaten, verteilt auf vier Parteien und zwei Wählergruppen, treten an. In Kaltenweide wird über die Verteilung von elf Sitzen entschieden. Dort treten drei Parteien und zwei Wählergemeinschaften an.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Bei dieser Wahl bilden Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen den Wahlbereich 10. Hier finden Sie das Muster Ihres Wahlbogens. Die Regionsversammlung hat 84 Mitglieder. Der direkt gewählte Regionspräsident hat den 85. Sitz. Auf dem Wahlbogen finden Sie 55 Kandidaten aus 14 Parteien. Kuriosum: Die fünf Kandidaten der Linken kommen alle aus Langenhagen.

Wer kandidiert für das Amt des Regionspräsidenten?

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt nach zwei Amtszeiten nicht wieder für das höchste politische Amt in der Region Hannover an. Acht Frauen und Männer bewerben sich um die Nachfolge: Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Die Grünen), Siegried Reichert (AfD), Bruno Adam Wolf (Piraten), Katarina Piens (Die Partei), Andrea Krause (Die Basis) und Michael Kleen (Freie Wähler).

Wo kann ich an den Wahltagen wählen?

Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Anzahl der Wahllokale und auch einige Orte geändert. Die Stadt musste wegen Corona teils auf größere Orte ausweichen, um Abstand und Hygienekonzepte einzuhalten. Das Wahlamt bittet deshalb darum, genau auf die zugeschickte Karte zu schauen, ob sich der Ort im Vergleich zur vorangegangenen Wahl geändert hat. Die Wahllokale haben an beiden Sonntagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Nichts geändert hat sich an folgenden Orten: Wahlbereich I: Adolf-Reichwein-Schule (Wahlbezirke 1 und 2), IGS Süd (3) und Leibniz-IGS (4 bis 6); Wahlbereich II: Friedrich-Ebert-Schule (7 bis 11); Wahlbereich IV: Schule Krähenwinkel (21 bis 23) und Schule Kaltenweide (24 und 25), Wahlbereich V: Schule Godshorn (29 bis 32), DGH Schulenburg (33) und Schule Engelbostel (34 und 35).

Neu sind die Wahllokale in folgenden Wahlbereichen und -bezirken: Wahlbereich II: Friedrich-Ebert-Schule (Wahlbezirk 12) statt Anna-Schaumann-Stift;Wahlbereich III: Peko-Halle (13 bis 18) statt Schulzentrum Mensatrakt, Kindergarten und Hermann-Löns-Schule; Grundschule Krähenwinkel (19) statt SCL-Clubheim; Wahlbereich IV: Schule Krähenwinkel (20) statt SCL-Clubheim;Wahlbereich IV: Schule Kaltenweide (26 bis 28) statt DGH Niet Hus und Familienzentrum Sonnenblume.

Wer kandidiert für den Bundestag?

Im vergangenen Jahr kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks an, nicht noch einmal im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf) kandidieren zu wollen. Inzwischen steht fest: Die 44-jährige Sozialdemokratin Rebecca Schamber zieht für ihre Partei in den Kampf um ein Bundestagsmandat.

Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Kanzleramt, tritt erneut für die CDU an. Er erhielt bei seiner Nominierung 100 Prozent der Stimmen. Einen Kommentar zur Kür der Kandidaten lesen Sie hier.

Für die Grünen kämpft der 54 Jahre alte Landschaftsarchitekt Jens Palandt um Wählerstimmen. Einmal mehr schickt die AfD den 54-jährigen Dietmar Friedhoff als Direktkandidat ins Rennen.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen ist jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im Wahlgebiet hat. Bei der Bundestagswahl ist man erst mit 18 Jahren wahlberechtigt.

Von Sebastian Stein, Sven Warnecke und Marie Pinkert