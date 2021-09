Langenhagen

Auch kleine Unternehmen investieren zunehmend in Klimaschutzmaßnahmen. Wie die Firma Datarev aus Langenhagen: Seit dem Sommer liefern 27 Module einer Fotovoltaikanlage zuverlässig Solarstrom (9,9 kWp Leistung) für die Büros und das E-Mobil des Unternehmens mit zwölf Mitarbeitern. Eine unabhängige Energieberatung im Rahmen der Kampagne „e.coBizz“ der Klimaschutzagentur Region Hannover habe ihn überzeugt, sagt Geschäftsführer Jürgen Recha, dessen Firma den Datenschutz in Unternehmen sicherstellt. In Langenhagen sind die Themen Solar und E-Mobilität ohnehin sehr aktuell.

„Die Investitionen sind wirtschaftlich. Wir nutzen den Sonnenstrom vom eigenen Dach, fahren unser E-Mobil mit sauberem Strom und tun etwas Gutes für den Klimaschutz“, sagt Recha. Das komme sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden sehr gut an. „Wir freuen uns, dass bei Datarev alle Empfehlungen unseres Energieberaters Stephan Reinisch auf einen Schlag realisiert wurden“, erklärt Monika Dening-Müller von der Klimaschutzagentur Region Hannover. Fördermittel gab es von der N-Bank, der KfW-Bank sowie vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Förderungen sind möglich

Die Region Hannover fördert die unabhängigen Beratungen der Klimaschutzagentur im Rahmen von „e.coBizz“ seit Langem. „Wir bieten damit jährlich rund 100 kleinen und mittleren Unternehmen eine wichtige Entscheidungshilfe auf ihrem Weg zu mehr Energieeffizienz und Klimaschutz,“ sagt Rainer Meyer von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover.

Auch Langenhagens Wirtschaftsförderer Thoralf Ohde bewertet das Beratungsangebot positiv. „Es löst Dynamik aus. So kommen wir beim Klimaschutz voran“, bestätigt er. In Langenhagen hätten bereits viele Unternehmen von dem Angebot profitiert. Das Beispiel von Datarev zeige, dass es sich auch für Betriebe mit kleinen Dachflächen lohne, in eine Solaranlage zu investieren, ergänzt Ohde – zumal dann, wenn damit der Einstieg in die Elektromobilität verbunden ist. Unternehmen mit einem Flachdach empfiehlt Matthias Wohlfahrt vom Enercity-Fonds proKlima darüber hinaus die Kombination von Dachbegrünung und Solar, die auch gefördert werde.

Beratungen sind kostenlos, Kampagne läuft landesweit

Das Projekt „e.coBizz – Energieeffizienz für Unternehmen“ wird finanziert von der Region Hannover und dem Enercity-Fonds proKlima. Die Beratungskampagne bietet kostenlose Einstiegsberatungen zu den Themen Energieeffizienz, Fotovoltaik und Elektromobilität. Fachforen und Webinare mit Partnern wie der Handwerkskammer und IHK Hannover sowie der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) und ein Fördermittelkompass sind weitere Bausteine der regionsweiten Kampagne. Weitere Informationen über „e.coBizz“ gibt es unter Telefon (0511) 22002284 oder per E-Mail an e.cobizz@klimaschutzagentur.de.

Von Stephan Hartung