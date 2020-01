Langenhagen

Der Besuch einer Familie aus Isernhagen in der Wasserwelt in Langenhagen endete mit einer Enttäuschung. Der Nachwuchs musste am Wochenende auf einen Sprung ins kühle Nass verzichten. Denn sowohl der Drei-Meter-Turm wie auch das Ein-Meter-Brett waren gesperrt. Doch letztlich habe sich der Ausflug dann doch noch gelohnt. Schließlich würde die Einrichtung noch einige weitere Abwechslung bieten, berichtet der Vater später dieser Zeitung.

In der Tat gibt es ein Problem mit dem Ein-Meter-Turm in der Wasserwelt. Das bestätigt auf Anfrage Stadtsprecherin Juliane Stahl. Das Sprungbrett ist gerissen. „Eine Nutzung ist aus Sicherheitsgründen so nicht möglich“, sagt sie. Der Hersteller habe aber vor Ort den Schaden bereits aufgenommen. „Ziel ist es, ihn so schnell wie möglich beheben zu lassen – natürlich abhängig von eventuellen Lieferzeiten“, stellt Stahl in Aussicht. Ob es sich dabei um einen Materialfehler oder um einen Schaden nach der Benutzung gehandelt habe, steht aktuell noch nicht fest. Auch eine Kostenschätzung sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich, sagt Stahl am Freitag.

Beim Drei-Meter-Brett gebe es indes keine technischen Schwierigkeiten, betont die Rathaussprecherin. Sollte in der Wasserwelt in jüngster Vergangenheit der Drei-Meter-Sprungturm zwischenzeitlich gesperrt gewesen sein, dann nur, weil das Badteam, das aus Sicherheitsgründen immer die Aufsicht am Sprungturm übernehmen muss, gerade anderweitig eingesetzt war.

Von Sven Warnecke