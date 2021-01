Langenhagen

Die Langenhagener Tafel hat die nächste Spende erhalten: Mit ihrer jährlichen Weihnachtsaktion hat der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not das Engagement der Ehrenamtlichen mit 2500 Euro unterstützt. Dehner-Marktleiterin Stefanie von Frajer übergab jetzt einen symbolischen Scheck – unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln – an Tafelchefin Jutta Holtmann.

Zusammengekommen ist die Summe auch dank der Kunden des Gartenmarktes. Denn diese konnte sich nach Unternehmensangaben bereits das ganze Jahr über an der wohltätigen Aktion beteiligen. Dafür waren eigens Spendendosen im Gartencenter aufgestellt worden. Die Dehner-Stiftung stockte den eingegangenen Beitrag dann noch auf. Sie wurde 2001 von der Inhaberfamilie gegründet und hat zum Ziel, unverschuldet in Not geratenen Menschen schnell, direkt und vor allem unbürokratisch zu helfen.

Die Spende ist Teil einer Hilfsaktion für die Tafeln und andere soziale Organisationen in ganz Deutschland und Österreich. Nach den Sammlungen der letzten Jahre in der Firma bekamen nun 20 Tafeln insgesamt rund 50.000 Euro.

Von Sven Warnecke