Die Eltern sehen – darum geht es mir an diesem Dienstag. Es geht nicht darum, sie in den Arm nehmen zu können. Es geht um ein Treffen mit der größtmöglichen Gewissheit, sie nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. Davor sollen Schnelltests die Bewohner in Seniorenheimen schützen, aber wie ist es im privaten Umfeld? Denn meine Eltern leben noch in ihrer eigenen Wohnung, sehr bedacht, eine Infektion zu vermeiden. Die Angst schwingt mit vor jedem Besuch, dass ich unwissentlich das Virus übertrage. Beim leisesten Anzeichen einer Erkältung würde ich die Reise ohnehin nicht antreten.

Rosalie Heine und das Ecocare-Team bieten sowohl PCR- als auch Schnelltests an. Quelle: Antje Bismark

Wenn also ein Schnelltest als gute Möglichkeit gilt, die Senioren in Heimen zu schützen, dann trifft dies auch für jene zu, die sich allein versorgen. Und so reift einen Tag lang der Gedanke, dass ich mit einem Schnelltest ein Stück mehr Sicherheit bekomme – zumal das Unternehmen Ecocare am Flughafen, und damit fast direkt vor der Tür, eine Teststation geöffnet hat. Ob mit der Bahn oder dem Auto: Die Anbindung ist überhaupt kein Problem. Deshalb melde ich mich online für einen Termin am nächsten Tag an und bekomme innerhalb weniger Minuten die E-Mail mit der Bestätigung meines Termins, nachdem ich die notwendigen 49 Euro überwiesen habe.

Rosalie Heine bereitet den Schnelltest am Flughafen vor. Quelle: Antje Bismark

QR-Code und Personalausweis reichen am Flughafen

Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, weist Ecocare vorab darauf hin, dass niemand zu früh zu seinem Termin fahren sollte. Im Terminal C, in dem zu Urlaubszeiten Hunderte Flugreisende auf ihren Abflug warten, halten sich an diesem Dienstagnachmittag noch nicht einmal zehn Personen auf, inklusive des Test-Teams. Zu dem gehört Rosalie Heine, die bei mir den Abstrich macht. Dafür benötige ich ausschließlich den QR-Code von der Bestätigungsmail und meinen Personalausweis, dann geht es schon in die rückwärtig gelegenen Räume. Routiniert reißt Heine, die Medizin in Stettin studiert, die Verpackung des Schnelltests auf, der mir innerhalb von weniger als einer halben Stunde eine Auskunft gibt, ob ich das Virus in mir trage. Anschließend bereitet sie den Test vor und erzählt dabei, dass derzeit alle Vorlesungen online laufen und sie deshalb bei ihren Eltern in der Region Hannover wohnt.

„Das wird jetzt unangenehm“, sagt sie, als sie mir das Teststäbchen immer weiter in das linke Nasenloch schiebt. „Aber es geht nicht anders, wenn wir ein vernünftiges Ergebnis erhalten wollen“, fügt sie hinzu. Nach weniger als einer Minute ist die Prozedur vorbei, es bleibt ein Gefühl, als hätte jemand bis zum Hirn herumgebohrt. Aber immerhin reicht der Abstrich für einen Test, für den Heine das Sekret mit einer Lösung versetzt. „Zeigt der Kontrolltest gleich rot, dann sind Sie positiv“, erklärt die Studentin. Ich sehe zum Glück nicht rot, und darf deshalb die Reise zu meinen Eltern antreten – denn auch wenn der Schnelltest nicht so sicher wie ein PCR-Test ist, so gibt er doch etwas mehr Sicherheit. 40 Minuten später erhalte ich die Information zusätzlich per E-Mail.

Der Teststreifen zeigt kein Rot, sodass ich als negativ getestet gelte. Quelle: Antje Bismark

Ecocare testet täglich etwa 120 Personen auf Corona

Etwa 120 Tests nimmt das Ecocare-Team an jedem Tag vor, wie Sprecher Kaan Savul sagt. Dabei variiere die Nachfrage nach PCR- oder Schnelltest täglich. Vor allem in der Vorweihnachtszeit hätten viele einen Schnelltest machen lassen. An diesem Nachmittag bin ich die Einzige, die ein zeitnahes Ergebnis wünscht. Ein Mann benötigt den PCR-Test für eine Flugreise, ein anderer als Nachweis, dass er die Selbstisolation verlassen darf. Beide erhalten die Ergebnisse später. Fallen sie positiv aus, informiert das Unternehmen das jeweilige Gesundheitsamt, das die Quarantänepflicht anordnet. Gebe es ein positives Ergebnis bei einem Schnelltest, dann folge direkt im Anschluss der PCR-Test, um Gewissheit zu bekommen, sagt Savul. Den brauche ich nicht, sodass ich vom fast leeren Parkplatz nach noch nicht einmal einer halben Stunde starten kann.

Von Antje Bismark