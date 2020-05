Langenhagen/Ronnenberg

Die Zeit der kommissarischen Vertretungen im Polizeikommissariat Langenhagen ist nun vorbei. Zu Beginn des Monats Juni folgt Polizeioberrat Christoph Badenhop als Leiter auf den Posten von Andreas Alder, der bereits seit geraumer Zeit in anderen Abteilungen eingesetzt war. Ihn vertraten in Langenhagen daraufhin Alexander Zimbehl und Oliver Bunke, die die Dienstgeschäfte vertretungsweise weiterführten.

Doch auf eine feierliche Übergabe der Amtsgeschäfte muss der heute 56 Jahre alte Badenhop angesichts der Corona-Pandemie verzichten. Anders etwa als Badenhop seinerzeit im März 2015 das Polizeikommissariat Ronnenberg übernahm. In Langenhagen findet eine derartige Zeremonie – also die festliche Übergabe des Staffelstabes – traditionell im Langenhagener Ratssaal statt. Derartiges fällt wegen der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen aus.

Andreas Alder wechselt nach Hannover

Der Polizeioberrat übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Andreas Alder. Der Kriminaloberrat hatte bereits Anfang 2019 wegen einer sogenannten Personalentwicklungsmaßnahme als Kripochef in der Polizeiinspektion Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel die Stadt Langenhagen verlassen. Alders Verbleib nach Rückkehr war nur kurz im Kommissariat in der Ostpassage. Er ist aktuell Planungsbeauftragter für den Kriminal- und Ermittlungsdienst der zukünftigen Polizeiinspektion Hannover. Nach Informationen dieser Zeitung soll er im Zuge der Polizeireform – alle vier derzeitigen Inspektionen in der Landeshauptstadt sollen aufgelöst und in eine zentrale Stelle zusammengeführt werden – dort neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes werden. Aus den Dienststellen werden künftig Kommissariate.

Badenhop ist im Norden der Region kein Unbekannter. Er war einige Jahre lang bis Sommer 2008 Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in der damals neu gegründeten Polizeiinspektion Burgdorf. Mit dem nun neuen Posten als Kommissariatschef in Langenhagen wird er automatisch auch stellvertretender Leiter in der Dienststelle der ehemaligen Kreisstadt. Damit wird Badenhop nicht nur für die Sicherheit der gut 56.000 Menschen in der Flughafenstadt verantwortlich sein, sondern stellvertretend auch für die etwa 230.000 übrigen Bewohner zwischen Uetze und der Wedemark, Burgwedel und Sehnde. Und der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Burgdorf umfasst eine Fläche von 940 Quadratkilometern.

Polizeichef leitet qua Amtes Präventionsrat

Badenhop ist Vater von zwei nunmehr erwachsenen Kindern und lebt in Hannover. Er trat im Oktober 1983 in den Polizeidienst ein. Im Anschluss an seine Ausbildung versah der 56-Jährige mehrere Jahre Dienst bei der Bereitschaftspolizei sowie den Verkehrspolizeistaffeln Salzgitter und Göttingen. Nach seinem Aufstieg 1992 zum Polizeikommissar und einem sogenannten Aufstiegsstudium in den höheren Dienst führte ihn sein Weg nach Burgdorf, zur Inspektion Mitte und Ost. Für zwei Jahre versah er ab 2014 Dienst beim Staatsschutz. Von 2015 an zeichnete er als Kommissariatsleiter in Ronnenberg für gut 60 Beamte Verantwortung. Und nun sind es 30 Polizisten mehr, die auf sein Kommando in Langenhagen hören.

Mit seinem Amtsantritt ist Christoph Badenhop qua Amtes auch Leiter des Langenhagener Präventionsrates. Dieser besteht aus Vertretern der Polizei, der Verwaltung sowie weiterer Vereinen und Verbänden, die für die Sicherheit in der Stadt stehen. Die Leiterstelle im Kommissariat Ronnenberg wird zunächst kommissarisch vom bisherigen Leiter des Einsatz- und Streifendienstes Adolf Möller übernommen.

Von Sven Warnecke