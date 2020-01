Langenhagen

Schlechter Empfang auf dem Handy – oder gleich gar kein Netz: Mehrere Kunden von Vodafone beklagen, dass sie seit mehreren Wochen im Stadtzentrum nur noch schlecht mobil im Internet surfen oder gar telefonieren können. Es gebe immer nur ein bis zwei Empfangsbalken. Ein Betroffener, der namentlich nicht genannt werden möchte, dachte zunächst, die Probleme kämen von seinem Gerät, das er auch beruflich braucht. „Ich wollte mir schon ein neues Handy bestellen“, sagt er. Doch als er sich mit anderen Nutzern austauschte, merkte er, dass es eine Störung beim Anbieter geben musste.

Auf Anfrage teilt Vodafone nun mit, dass es aktuell keine Netzstörung gebe. Auch einen Mastausfall kann Sprecherin Tanja Vogt „ganz definitiv ausschließen“. Aber sie hat eine andere Erklärung: Das Unternehmen modernisiert derzeit eine Mobilfunkstation und rüstet diese mit einer LTE-Verbindung auf.

Bauarbeiten: Station ist teilweise abgeschaltet

Doch das könnten Kunden merken. „Während der Bauarbeiten muss die Mobilfunkstation in Langenhagen immer wieder mal zeitweise abgeschaltet werden“, heißt es von Vodafone. Der Mobilfunkverkehr werde weitgehend über umliegende Standorte geleitet – „allerdings sind vorübergehende Einschränkungen und Netzausfälle bei einzelnen Kunden leider unvermeidlich“, schreibt die Sprecherin. Die Arbeiter bauen vor Ort zusätzlich zu den vorhandenen Antennen weitere mit LTE-Technik ein. Dadurch können Vodafone-Kunden künftig schneller im mobilen Internet surfen und Handygespräche „in kristallklarer Qualität“ führen, kündigt das Unternehmen an.

Kunden sollen ab Freitag schnell surfen können

Die Wartungsarbeiten, die am 16. Januar begonnen haben, sollen voraussichtlich am Freitag, 24. Januar, beendet werden, berichtet die Sprecherin. Ab dem Nachmittag sollen den Kunden – nach erfolgreichem Testbetrieb – die vollen Vorteile der LTE-Mobilfunkstation zur Verfügung stehen.

In Langenhagen hatte es eine weitere Störung gegeben, berichtet Vogt. Vor Kurzem hätten Wartungsarbeiten, die nach Angaben der Sprecherin regelmäßig notwendig sind, an einer Station länger gedauert, als geplant. Normalerweise werden diese in der Nacht durchgeführt, damit möglichst wenige Menschen betroffen sind. Doch ein Software-Update habe bis 8.30 Uhr gedauert. Sie will nicht ausschließen, dass Kunden dadurch am Morgen zwischenzeitlich keinen Empfang hatten.

Nicht alle Kunden wussten Bescheid

Warum wussten die Kunden nicht vor Beginn der Arbeiten an der Station darüber Bescheid? Das Unternehmen sei im Vorfeld von Bauarbeiten bemüht, möglichst umfassend zu informieren. Der Anbieter könne jedoch nicht jeden Kunden direkt kontaktieren. Denn es werde nicht gespeichert, wer, wann und wo mobil im Internet surft, begründet Vogt. Deshalb sei Vodafone nicht bekannt, wer konkret betroffen ist. Nur anhand der Rechnungsadressen, die das Unternehmen gespeichert hat, sei es nicht möglich, die potenziell Betroffenen zu informieren. Vodafone bittet betroffene Kunden um Entschuldigung für die „vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, heißt es von ihr weiter.

Von Julia Gödde-Polley