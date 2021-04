Krähenwinkel

Bevor sie ihren Fundstücke mit Stolz präsentieren konnten, gab es noch eine kleine Kennenlernrunde. Maud Lehmann-Musfeldt, Leiterin der Kita Krähenwinkel, stellte Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer und Krähenwinkels Ortsbürgermeister Steffen Hunger vor. Letzterer war Lia aber schon bekannt. „Das ist Frau Hunger, Chef von Krähenwinkel“, sagte die Sechsjährige. Geschenkt, denn um korrekte Namen ging es ja auch nicht – sondern um eine Aktion der Kita. Insgesamt 36 Kinder aus den drei Gruppen namens Fexe, Trolle und Querkse hatten fleißig Müll in der Ortschaft gesammelt.

So viel Müll haben die Kinder innerhalb von zwei Tagen gesammelt. Quelle: Stephan Hartung

Auf einer großen Decke befand sich massenweise Unrat. „Und dabei haben wir nur an zwei Tagen für jeweils eine Stunde gesammelt, mussten auch immer wieder mit unserem Bollerwagen umkehren, weil zu viel Müll drin war“, sagt Lehmann-Musfeldt und berichtet davon, wie vor mehr als zwei Wochen die Idee zur Sammelaktion entstanden ist. „Wir machen aktuell viele Spaziergänge. Und dabei war den Kindern aufgefallen, dass sehr viel Müll zu sehen ist“, sagt die Leiterin und berichtet, dass die Sammelaktion gut in das aktuelles Projekt Nachhaltigkeit passe.

Reste in Glasflaschen stinken durchaus

Besonders Glasflaschen befanden sich in den Abfallsäcken, erzählen die Kinder. Und war es eklig, die aufzusammeln? „Nein, aber die haben ein bisschen gestunken“, sagt Karl. Der Sechsjährige und die anderen Kinder haben aber nicht nur ihre Trophäensammlung Steffen Hunger und Mirko Heuer gezeigt – sondern ihnen auch Fragen gestellt. Warum werfen die Leute so viel Müll weg? Warum gibt es in Krähenwinkel so wenig Abfalleimer? Natürlich konnten die beiden Männer nicht alle Probleme auf Anhieb lösen, aber sie hatten kleine Überraschungen dabei.

Eine solche Greifzange haben die Kinder erhalten. Quelle: Stephan Hartung

Die Kita erhielt Kinderbücher, außerdem eine eigene Ausrüstung für den nächsten Einsatz. Bislang waren die Greifzangen Leihgaben vom Betriebshof der Stadt Langenhagen. Hunger und Heuer brachten neue Hilfsmittel mit: sechs Zangen in normaler Größe und sechs kleine im kindgerechten Format.

Die Kinder erzählen Ortsbürgermeister Steffen Hunger (links) und Bürgermeister Mirko Heuer, wie viel Müll sie gesammelt haben. Als Geschenk bekommen sie von ihnen eigene Greifzangen. Quelle: Stephan Hartung

Die Kinder sind also bestens vorbereitet für eine Wiederholung der Müllsammelaktion. Dass es eine solche geben wird, ist nach Meinung von Maud Lehmann-Musfeldt allein schon wegen der gemachten Erfahrungen klar. „Wir haben noch nicht mal ganz Krähenwinkel geschafft, sondern nur den weiteren Umkreis der Kita abgeklappert“, sagt sie. Vor allem dann, wenn sich die kleinen Müllsammler in Richtung des Waldsees aufmachen, dürften sie wieder viel Müll finden. Und zur Präsentation der Fundstücke laden sie dann auch bestimmt wieder den Ortsbürgermeister ein. Herrn Hunger.

Von Stephan Hartung