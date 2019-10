Langenhagen

Warum schmeckt und riecht das Trinkwasser seit einigen Tagen anders als sonst? Enercity habe in das Wasser Chlor zur Desinfektion getan, erklärt Sprecher Dirk Haushalter auf Nachfrage. Der Grund: Bei dem Starkregen in der Nacht zu Mittwoch „ist in einem der Wasserwerke eine geringe Menge Regenwasser in das Wasseraufbereitungssystem gelangt“.

Unbedenkliche Mengen

Seitdem fügen die Stadtwerke dem Wasser etwas Chlor zu – als Vorsichtsmaßnahme. „Die Mengen entsprechen den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und sind unbedenklich“, sagt Haushalter. Es könne jedoch in einigen Versorgungsgebieten der Stadtwerke zu einer leichten Veränderung in Geruch und Geschmack kommen. Im Normalfall müsse in das Wasser der Stadtwerke kein Chlor gegeben werden.

Verbraucher können das Wasser nach Auskunft des Sprechers auch in diesen Tagen ohne Bedenken trinken. Es werde regelmäßig und intensiv untersucht. Nach derzeitigem Stand soll noch bis Montag das Wasser desinfiziert werden.

