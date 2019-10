Langenhagen

Sie sitzen immer dort. Egal ob Regen oder Wind, Sonne oder Schnee: Stammtisch ist eben Stammtisch. Und so treffen sich diese Freunde jeden Tag am Nordwesteingang der Markthalle und sitzen an ihrem Tisch –beim aktuell herbstlichen Wetter eben eingehüllt in Decken. Das italienische Restaurant hält für diese treuen Kunden nicht nur diesen Wärmeschutz bereit, sondern hat auch das Schild „Reserviert“ aufgestellt. „Niemand wagt es, sich hier hinzusetzen. Und wenn doch, dann werden diese Leute gejagt“, scherzt Stammtisch-Mitglied Sinisa Bakarec und lacht. Doch wer ist diese Gruppe eigentlich, die quasi zum Langenhagener Stadtbild gehört und sich gar keinen offiziellen Namen verpasst hat?

Dem Treff gehört etwa ein Dutzend Menschen im Alter von 38 bis 79 Jahren an, der harte Kern besteht aus fünf Menschen. An jedem Tag, auch am Wochenende, gibt es um 11 Uhr einen festen Termin. Es ist ein lockerer Treff bis etwa 13 Uhr mit Wasser oder Kaffee und viel Klön, dennoch gibt es feste Regeln – natürlich mit einem Augenzwinkern. „Wer mehrere Tage fehlt, muss schon eine gute Begründung haben“, sagt die 67-jährige Evelin Raststätter. Weil viele Mitglieder des Treffs im gesetzteren Alter sind, gibt es Kontakte über soziale Medien eher weniger. „Ich bin nicht bei Whatsapp. Wenn ich nicht kann, gebe ich Rauchzeichen“, sagt Bakarec, den hier alle nur „Baki“ nennen, und zieht genüsslich an seiner Zigarre. „Das ist übrigens eine Dominikaner“. Was deutlich wird: Hier geht es lustig zu. Alle nehmen ihre festen Verabredungen zwar ernst, können aber auch über sich selbst lachen.

Ältestes Gruppenmitglied ist 79 Jahre alt

Baki ist mit 79 Jahren das älteste Mitglied der Gruppe. Neben ihm sitzt Michael Raststätter. Er trägt eine Mütze von Hannover 96 und muss sich in diesen Wochen viel Frotzeleien über seinen Lieblingsverein anhören. Er verabschiedet sich kurze Zeit später zur Arbeit. Er ist noch genauso berufstätig wie Yvonne Wittig, als eine der wenigen am Tisch. Die meisten sind schon Rentner. Seit rund vier Jahren haben sie alle hier eine feste Verabredung. Zunächst waren Baki und die 72-jährige Edith Thiel (72) an der Markthalle. Die Gruppe wuchs nach dem Schneeballprinzip: Der kennt den, ein anderer kennt den nächsten und bringt wieder jemanden mit –so wächst eine kleine Gruppe zur Stammtisch-Größe an. Sie kommen vorwiegend aus der Langenhagener Kernstadt, aber auch aus Kaltenweide und Garbsen. Neben Thiel, Bakarec sowie Evelin Raststätter und dem 72-jährigen Peter Raststätter gehört auch Gelda Desenberg zum harten Kern. Die 73-Jährige hat an diesem Tag für die Gruppe einen Kuchen gebacken. An dem Tisch sitzen 363 Jahre geballte Lebenserfahrung.

Den Stammtisch nur ausnahmsweise verlassen

Auch von der zwischenzeitlichen Markthallen-Baustelle ließen sie sich nicht von ihrem Treff abbringen – einen Stammtisch gibt man schließlich nicht auf. „Das war kein Problem. Über uns wurde zwar gehämmert und gebohrt. Aber so konnten wir uns wenigstens angucken, was die Bauarbeiter alles falsch gemacht haben“, sagt Thiel und lacht. In Ausnahmefällen weicht die Gruppe aber doch von ihrem Ritual ab: Geburtstage feiern sie in der Markthalle, sie waren auch mal gemeinsam woanders essen. Und es gibt noch eine weitere Unternehmung: „Wir spielen als Gemeinschaft Lotto, hoffen immer noch auf den Sechser“, sagt Thiel. Sollten die Zahlen irgendwann richtig fallen, gibt es bestimmt eine große Party. Den Tisch dafür müssten sie nicht extra vorbestellen.

